Историческое событие: Украина впервые самостоятельно изготовила компонент для ветровой энергетики

Впервые в Украине изготовлена полностью украинская лопасть для ветротурбины. Изделие длиной 75 метров и весом 25 тонн создано украинскими специалистами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Белецкий.

Шаг к энергетической независимости

ООО "Френдли Виндтехнолоджи" выпустило лопасть длиной 75 метров и весом 25 тонн, готовую к монтажу. Производство произведено украинскими специалистами на современном оборудовании с использованием передовых материалов и матрицы фирмы "Gurit".

"Впервые украинское предприятие, на территории нашего государства, руками наших специалистов с применением высокотехнологичного инновационного оборудования изготовило первую лопасть для ветротурбины, которая также создана в нашей стране для генерации электроэнергии, которая усиливает распределенную энергосистему и дает такое необходимое электричество в дома наших людей", -.

Событие подтвердило завершение внутреннего цикла производства ветротурбин в Украине и способность страны самостоятельно обеспечивать свои потребности в этом сегменте, приближая энергетическую независимость.

Отмечается, что вместе с руководством компании и работниками лопасть обозначили национальной маркировкой "Сделано в Украине".

"Благодаря этому шагу в сверхсложных условиях войны наше государство еще раз доказало миру, что мы – страна передовых технологий, которая стала в один ряд с такими производителями ветрогенерирующего оборудования как США, Китай, Германия, Дания, Испания, Индия, Бразилия и Южная Корея", - подчеркнул он.

Фото: Мирослав Белецкий.

О компании

Френдли Виндтехнолоджи (ООО "ФВТ") – украинская компания, специализирующаяся на производстве компонентов для ветровых турбин, в том числе секций для их башен.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "УК ИП "ФВТ" было зарегистрировано в 2023 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 5 млн. грн.

Основной вид деятельности:

Управление недвижимым имуществом на условиях вознаграждения или по контракту.

Дополнительные виды деятельности:

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлению.

Бенефициарные владельцы – Рыкова Елена, Ефимов Максим.

из-за войны предприятие переехало из Херсона в Закарпатье, где развернуло производство и продолжает работать на благо украинской энергетики.

Напомним, в прошлом году ветровая электростанция, расположенная на Закарпатье в Нижневоротской общине и принадлежащая УК "Ветряные парки Украины", уже выработала 50 млн кВтч электроэнергии с момента запуска первой турбины.