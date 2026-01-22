Історична подія: Україна вперше самостійно виготовила компонент для вітрової енергетики

Вперше в Україні виготовлено повністю українську лопать для вітротурбіни. Виріб довжиною 75 метрів та вагою 25 тонн створено українськими фіхівцями.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Крок до енергетичної незалежності

ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" випустило лопать довжиною 75 метрів і вагою 25 тонн, готову до монтажу. Виробництво здійснено українськими фахівцями на сучасному обладнанні з використанням передових матеріалів та матриці фірми "Gurit".

"Вперше українське підприємство, на території нашої держави, руками наших фахівців із застосуванням високотехнологічного інноваційного обладнання виготовило першу лопать для вітротурбіни, яка так само створена в нашій країні для генерації електроенергії, котра посилює розподілену енергосистему й дає таку необхідну електрику в домівки наших людей", - написав Білецький.

Подія підтвердила завершення внутрішнього циклу виробництва вітротурбін в Україні та здатність країни самостійно забезпечувати власні потреби у цьому сегменті, наближаючи енергетичну незалежність.

Зазначається, що разом із керівництвом компанії та працівниками лопать позначили національним маркуванням "Зроблено в Україні".

"Завдяки цьому кроку в надскладних умовах війни наша держава вкотре довела світу, що ми – країна передових технологій, яка стала в один ряд з такими виробниками вітрогенеруючого обладнання як США, Китай, Німеччина, Данія, Іспанія, Індія, Бразилія та Південна Корея", - наголосив він.

Фото: Мирослав Білецький.

Про компанію

Френдлі Віндтехнолоджі (ТОВ "ФВТ") - українська компанія, яка спеціалізується на виробництві компонентів для вітрових турбін, зокрема секцій для їхніх веж.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "УК ІП "ФВТ" було зареєстровано в 2023 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5 млн грн.

Основний вид діяльності:

Управління нерухомим майном на умовах винагороди або за контрактом.

Додаткові види діяльності:

Купівля та продаж власного нерухомого майна.

Надання в оренду та експлуатація власного або орендованого нерухомого майна.

Консультування з питань комерційної діяльності та управління.

Бенефіціарні власники - Рикова Олена, Єфимов Максим.

Через війну підприємство переїхало з Херсону на Закарпаття, де розгорнуло виробництво та продовжує працювати на благо української енергетики.

Нагадаємо, торік вітрова електростанція, що розташована на Закарпатті в Нижньоворітській громаді та належить УК "Вітряні парки України", вже виробила 50 млн кВт·годелектроенергії з моменту запуску першої турбіни.