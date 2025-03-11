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IT-холдинг Genesis открывает офис во Львове на 100 сотрудников

Genesis
Genesis открывает офис во Львове 100 специалистов. Фото: Genesis

Украинский продуктовый IT-холдинг Genesis открывает офис в Львове, чтобы расширить присутствие и привлечь местных специалистов.

Об этом рассказали AIN в компании.

Новый офис сможет разместить около сотни сотрудников, и со временем их количество будет только расти. Также там будет обустроен лекторий для проведения образовательных мероприятий, организованных компанией

По словам соучредителя и CEO компании Владимира Многолетнего, у Львова сильное IT-сообщество и профильные университеты.

"Открытие офиса во Львове позволит нам быть ближе к местным специалистам и способствовать развитию продуктового IT", — комментирует он.

В офисе уже работают команды продуктов компаний OBRIO (Nebula), Promova, Boosters, HOLYWATER, EverHelp, Lift, VP 6037, talentC и представители Genesis Head Office. Команды будут нанимать базирующихся во Львове специалистов в свои местные представительства.

Фото 2 — IT-холдинг Genesis открывает офис во Львове на 100 сотрудников
Фото: Genesis

До запуска офиса Genesis уже сотрудничала с украинским католическим университетом, Львовским национальным университетом и Львовской политехникой.

О Genesis

Genesis — украинская кофаундинговая ИТ-компания, строящая глобальные технологические бизнесы вместе с лучшими предпринимателями Центральной и Восточной Европы. Это один из самых больших паблишеров приложений на глобальном рынке. 400 млн человек в мире загрузили приложения, миллионы пользуются ими ежемесячно.

В Genesis родились и стали самостоятельными бизнесами успешные продукты: например Jiji, BetterMe, Headway. В экосистеме также развиваются OBRIO, Boosters, AMO, Universe Group. Из более чем 25 компаний, построенных Genesis, большинство являются прибыльными, а их продукты среди лидеров в своих нишах.

Напомним, последние десять лет доля новичков в ИТ-отрасли существенно уменьшилась, и сейчас среди украинских разработчиков их всего 14%. Несмотря на это молодые специалисты продолжают пытаться войти в отрасль. Начинающие в основном ищут вакансии на таких платформах, как DOU, Djinni и LinkedIn. Некоторым удалось найти работу менее чем через месяц.

Автор:
Татьяна Бессараб