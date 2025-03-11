IT-холдинг Genesis відкриває офіс у Львові на 100 працівників

Український продуктовий IT-холдинг Genesis відкриває офіс у Львові, щоб розширити присутність і залучити місцевих фахівців.

Про це розповіли AIN у компанії.

Новий офіс зможе розмістити близько сотні співробітників, і з часом їхня кількість лише зростатиме. Також там буде облаштовано лекторій для проведення освітніх заходів, організованих компанією

За словами співзасновника й CEO компанії Володимира Многолєтнього, Львів має сильну IT-спільноту та профільні університети.

"Відкриття офісу у Львові дозволить нам бути ближчими до місцевих фахівців та сприяти розвитку продуктового IT", — коментує він.

Наразі в офісі вже працюють команди продуктів компаній OBRIO (Nebula), Promova, Boosters, HOLYWATER, EverHelp, Lift, VP 6037, talentC та представники Genesis Head Office. Команди найматимуть фахівців, що базуються у Львові, до своїх місцевих представництв.

Фото: Genesis

До запуску офісу Genesis уже співпрацювала з Українським католицьким університетом, Львівським національним університетом і Львівською політехнікою.

Про Genesis

Genesis — українська кофаундингова ІТ-компанія, що будує глобальні технологічні бізнеси разом із найкращими підприємцями Центральної та Східної Європи. Це один із найбільших паблішерів застосунків на глобальному ринку. 400 млн людей у світі завантажили застосунки, мільйони — користуються ними щомісяця.

У Genesis народилися та стали самостійними бізнесами успішні продукти: наприклад, Jiji, BetterMe, Headway. В екосистемі також розвиваються компанії OBRIO, Boosters, AMO, Universe Group. З понад 25 компаній, побудованих Genesis, більшість є прибутковими, а їхні продукти — серед лідерів у своїх нішах.

Нагадаємо, останні десять років частка новачків в ІТ-галузі суттєво зменшилася, і нині серед українських розробників їх лише 14%. Попри це, молоді фахівці продовжують намагатися увійти в галузь. Початківці здебільшого шукають вакансії на таких платформах, як DOU, Djinni та LinkedIn. Деяким вдалося знайти роботу менш ніж за місяць.