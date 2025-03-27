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Итальянская Ariston вернула контроль над своим бизнесом в России
Итальянская компания Ariston Holding возобновила контроль над своим российским подразделением после того, как президент РФ Владимир Путин упразднил решение о его принудительном изъятии.
Об этом пишет Reuters.
Россия взяла под контроль активы нескольких западных компаний, включая Ariston, в апреле 2024 года. Это была часть политики соответствующих мер на санкции, введенные США и их союзниками из-за полномасштабной войны в Украине.
На сайте компании сообщается, что 26 марта 2025 года президентским указом №176 компании возвращены владения и полное управление российской дочерней компанией.
Также в компании отметили, что совет директоров должен пересмотреть решение от августа 2024 года о деконсолидации подразделения "Аристон Термо Рус" и зафиксированный финансовый ущерб, связанный с этим шагом.
Министерство иностранных дел Италии также приветствовало возвращение контроля за активами компании. В заявлении МИД отмечается, что это стало результатом масштабной работы дипломатического ведомства, посольства Италии в Москве и действующих итальянских бизнес-ассоциаций в России.
РосСМИ отмечают, что это первый прецедент отмены национализации иностранного бизнеса в России.
Исполнительный глава Ariston Паоло Мерлони приветствовал это решение, заявив, что компания планирует возобновить сотрудничество с местным руководством, соблюдая все действующие санкции.
Отметим, что "Аристон Термо Рус" со штаб-квартирой в Москве присутствует в России около полувека.
Однако не все готовы возвращаться на рынок России. К примеру, британская транснациональная компания Unilever, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса, объявила о завершении продажи своего российского дочернего предприятия "Юнилевер Русь" группе компаний "Арнест".