Итальянская Ariston вернула контроль над своим бизнесом в России

Итальянская компания Ariston Holding возобновила контроль над своим российским подразделением после того, как президент РФ Владимир Путин упразднил решение о его принудительном изъятии.

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Об этом пишет Reuters.

Россия взяла под контроль активы нескольких западных компаний, включая Ariston, в апреле 2024 года. Это была часть политики соответствующих мер на санкции, введенные США и их союзниками из-за полномасштабной войны в Украине.

На сайте компании сообщается, что 26 марта 2025 года президентским указом №176 компании возвращены владения и полное управление российской дочерней компанией.

Также в компании отметили, что совет директоров должен пересмотреть решение от августа 2024 года о деконсолидации подразделения "Аристон Термо Рус" и зафиксированный финансовый ущерб, связанный с этим шагом.

Министерство иностранных дел Италии также приветствовало возвращение контроля за активами компании. В заявлении МИД отмечается, что это стало результатом масштабной работы дипломатического ведомства, посольства Италии в Москве и действующих итальянских бизнес-ассоциаций в России.

РосСМИ отмечают, что это первый прецедент отмены национализации иностранного бизнеса в России.

Исполнительный глава Ariston Паоло Мерлони приветствовал это решение, заявив, что компания планирует возобновить сотрудничество с местным руководством, соблюдая все действующие санкции.

Отметим, что "Аристон Термо Рус" со штаб-квартирой в Москве присутствует в России около полувека.

Однако не все готовы возвращаться на рынок России. К примеру, британская транснациональная компания Unilever, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса, объявила о завершении продажи своего российского дочернего предприятия "Юнилевер Русь" группе компаний "Арнест".