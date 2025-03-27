Італійська Ariston повернула контроль над своїм бізнесом у Росії

Італійська компанія Ariston Holding відновила контроль над своїм російським підрозділом після того, як президент РФ Володимир Путін скасував рішення про його примусове вилучення.

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Про це пише Reuters.

Росія взяла під контроль активи кількох західних компаній, зокрема Ariston, у квітні 2024 року. Це було частиною політики відповідних заходів на санкції, запроваджені США та їхніми союзниками через повномасштабну війну в Україні.

На сайті компанії повідомляється, що 26 березня 2025 року президентським указом №176 компанії повернуто володіння та повне управління російською дочірньою компанією.

Також у компанії зазначили, що рада директорів має переглянути рішення від серпня 2024 року про деконсолідацію підрозділу "Арістон Термо Рус" та зафіксовані фінансові збитки, пов’язані з цим кроком.

Міністерство закордонних справ Італії також привітало повернення контролю над активами компанії. У заяві МЗС наголошується, що це стало результатом масштабної роботи дипломатичного відомства, посольства Італії в Москві та італійських бізнес-асоціацій, що діють у Росії.

РосЗМІ зазначають, що це перший прецедент скасування націоналізації іноземного бізнесу у Росії.

Виконавчий голова Ariston Паоло Мерлоні привітав це рішення, заявивши, що компанія планує відновити співпрацю з місцевим керівництвом, дотримуючись усіх чинних санкцій.

Зазначимо, що "Арістон Термо Рус" зі штаб-квартирою в Москві присутня в Росії майже півстоліття.

Проте, не всі готові повертатися на ринок Росії. До прикладу, британська транснаціональна компанія Unilever, яка є одним із найбільших у світі виробників товарів повсякденного попиту, оголосила про завершення продажу свого російського дочірнього підприємства "Юнілевер Русь" групі компаній "Арнест".