Ивано-Франковск получил девять новых троллейбусов с автономным ходом (ФОТО)
Ивано-Франковск получил девять новых троллейбусов с автономным ходом стоимостью 3,5 млн. евро в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Это современный электротранспорт, который может работать как под контактной сетью, так и без нее – благодаря мощным батареям. Это позволяет расширять маршруты и снабжать транспортом районы, где раньше его не было.
Проект реализуется при поддержке ЕИБ и ЕС. Всего в рамках этой программы уже поставлено 83 троллейбуса, 43 трамвая и 70 автобусов в разные города.
Ивано-Франковское коммунальное предприятие "Электроавтотранс" получило первые 4 современных троллейбуса еще в декабре прошлого года.
Характеристики троллейбуса:
- автономный ход и независимость от контактной сети,
- энергоэффективные системы отопления и кондиционирования,
- современные системы управления и мониторинга,
- низкопольная конструкция – доступность для маломобильных групп,
- тихая работа и современные системы охлаждения батарей.
Троллейбусы изготовлены украинским производителем – ООО "Завод ЭлектронМаш".
Напомним, львовский завод "Электронмаш" представил новую модель электробуса "Электрон Е181". Главная особенность модели – компактная длина 10,2 метра. Электробус вмещает 90 пассажиров и имеет 30 посадочных мест. В частности, 1 место для пассажира на коляске.