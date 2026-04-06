Ивано-Франковск получил девять новых троллейбусов с автономным ходом (ФОТО)

Ивано-Франковск получил девять новых троллейбусов с автономным ходом стоимостью 3,5 млн. евро в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Это современный электротранспорт, который может работать как под контактной сетью, так и без нее – благодаря мощным батареям. Это позволяет расширять маршруты и снабжать транспортом районы, где раньше его не было.

Проект реализуется при поддержке ЕИБ и ЕС. Всего в рамках этой программы уже поставлено 83 троллейбуса, 43 трамвая и 70 автобусов в разные города.

Ивано-Франковское коммунальное предприятие "Электроавтотранс" получило первые 4 современных троллейбуса еще в декабре прошлого года.

Характеристики троллейбуса:

  • автономный ход и независимость от контактной сети,
  • энергоэффективные системы отопления и кондиционирования,
  • современные системы управления и мониторинга,
  • низкопольная конструкция – доступность для маломобильных групп,
  • тихая работа и современные системы охлаждения батарей.
Троллейбусы изготовлены украинским производителем – ООО "Завод ЭлектронМаш".

Напомним, львовский завод "Электронмаш" представил новую модель электробуса "Электрон Е181". Главная особенность модели – компактная длина 10,2 метра. Электробус вмещает 90 пассажиров и имеет 30 посадочных мест. В частности, 1 место для пассажира на коляске.

Автор:
Светлана Манько