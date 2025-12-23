Ивано-Франковск получил первые четыре троллейбуса с автономным ходом (ФОТО)

Ивано-Франковское коммунальное предприятие "Электроавтотранс" получило первые 4 современных троллейбуса от львовского завода "Электронмаш".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Имеем четыре новых дуобуса. Кто еще не знает, что это - это троллейбусы, которые умеют превращаться в автобусы, только электро, потому что имеют запас хода на батареях", - написал он.

Мэр отметил, что куда именно поедут новые дуобусы – решают сами жители.

Марцинков добавил, что эти "умные" машины закуплены при поддержке европейских партнеров. В целом город ожидает девять таких единиц, еще 5 поставят в январе-феврале 2026 года.

"У нас подписан контракт на 9 троллейбусов с автономным ходом с львовской компанией "Электрон". Из них восемь – за кредитные средства Европейского инвестиционного банка и один – за грантовые средства Европейского Союза", – рассказывает Виталий Голутяк, директор КП "Электроавтотранс".

Дуобусы оснащены кондиционерами, системой отопления и обеспечивают доступность для маломобильных пассажиров. Также троллейбусы оборудованы системой видеонаблюдения и учетом пассажиров.

"Троллейбусы с автономным ходом согласно контракту должны обеспечить запас хода не менее 15 километров движения без сети. Это расширяет возможности применения электротранспорта в городе Ивано-Франковск, то есть вы можете ездить в те районы, где нет контактной сети. Плюс – это новый современный троллейбус со многими реализованными техническими решениями, в частности мы имеем батарею7 ходом", – рассказал директор завода "Электронмаш" Владимир Будзан.

Напомним, львовский завод "Электронмаш" представил новую модель электробуса "Электрон Е181". Главная особенность модели – компактная длина 10,2 метра. Электробус вмещает 90 пассажиров и имеет 30 посадочных мест. В частности, 1 место для пассажира на коляске.