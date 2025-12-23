Івано-Франківськ отримав перші чотири тролейбуси з автономним ходом (ФОТО)

Івано-Франківське комунальне підприємство "Електроавтотранс" отримало перші 4 сучасні тролейбуси від львівського заводу "Електронмаш".

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Маємо чотири нові дуобуси. Хто ще не знає, що це - це тролейбуси, які вміють перетворюватися на автобуси, тільки електро, бо мають запас ходу на батареях", - написав він.

Міський голова зауважив, що куди саме поїдуть нові дуобуси – вирішують самі мешканці.

Марцінків додав, що ці "розумні" машини закуплені за підтримки європейських партнерів. Загалом місто очікує на дев'ять таких одиниць, ще 5 поставлять в січні-лютому 2026 року.

"У нас підписаний контракт на 9 тролейбусів з автономним ходом з львівською компанією "Електрон". З них вісім – за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку і один – за грантові кошти Європейського Союзу", - розповідає Віталій Голутяк, директор КП "Електроавтотранс".

Дуобуси обладнані кондиціонерами, системою опалення та забезпечують доступність для маломобільних пасажирів. Також тролейбуси облаштовані системою відеоспостереження та обліком пасажирів.

"Тролейбуси з автономним ходом згідно з контрактом мають забезпечити запас ходу не менше 15 кілометрів руху без мережі. Це розширює можливості застосування електротранспорту в місті Івано-Франківськ, тобто ви можете їздити в ті райони, де немає контактної мережі. Плюс – це новий сучасний тролейбус з багатьма реалізованими технічними рішеннями, зокрема ми маємо батарею, яка дозволяє їхати на сьогоднішній день близько 70 кілометрів автономним ходом", – розповів директор заводу "Електронмаш" Володимир Будзан.

Нагадаємо, львівський завод "Електронмаш" представив нову модель електробуса Електрон Е181. Головна особливість моделі – компактна довжина 10,2 метри. Електробус вміщує 90 пасажирів та має 30 посадкових місць. Зокрема, 1 місце для пасажира на візку.