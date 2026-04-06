Івано-Франківськ отримав дев’ять нових тролейбусів з автономним ходом (ФОТО)

Івано-Франківськ отримав дев’ять нових тролейбусів з автономним ходом вартістю 3,5 млн євро у межах проєкту "Міський громадський транспорт України".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що це сучасний електротранспорт, який може працювати як під контактною мережею, так і без неї – завдяки потужним батареям. Це дозволяє розширювати маршрути та забезпечувати транспортом райони, де раніше його не було.

Проєкт реалізується за підтримки ЄІБ та ЄС. Загалом у межах цієї програми вже поставлено 83 тролейбуси, 43 трамваї та 70 автобусів у різні міста.

Івано-Франківське комунальне підприємство "Електроавтотранс" отримало перші 4 сучасні тролейбуси ще в грудні минулого року.

Характеристики тролейбусу:

  • автономний хід і незалежність від контактної мережі,
  • енергоефективні системи опалення та кондиціонування,
  • сучасні системи керування і моніторингу,
  • низькопідлогова конструкція – доступність для маломобільних груп,
  •  тиха робота і сучасні системи охолодження батарей.
Тролейбуси виготовлені українським виробником – ТОВ "Завод ЕлектронМаш".

Нагадаємо, львівський завод "Електронмаш" представив нову модель електробуса Електрон Е181. Головна особливість моделі – компактна довжина 10,2 метри. Електробус вміщує 90 пасажирів та має 30 посадкових місць. Зокрема, 1 місце для пасажира на візку.

Світлана Манько