Из-за агрессии РФ повреждены две тысячи объектов "Сумыоблэнерго": введены графики аварийных отключений

По состоянию на 13 октября в результате российской агрессии почти 2 тыс. объектов "Сумыоблэнерго" повреждены или разрушены. Обследование этих сетей на территориях активных боевых действий пока недоступно.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Сумыоблэнерго"

"Также вследствие нападения РФ разрушаются не только распределительные сети, которыми электроэнергия пропускается в наши дома, но и производящие ее объекты генерации. Поэтому в энергосистеме возникает дефицит мощностей. Как вследствие – применяются графики отключения", - отметили в компании.

В настоящее время на территории Сумщины введены графики аварийных отключений (ГАО), действующие для четырех очередей потребителей.

В компании напомнили, что графики применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок от трех до 15 минут нужно немедленно снизить потребляемую из сети мощность.

В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, поскольку ГАО вводится в случае масштабной аварийной ситуации.

Графики почасовых отключений (ГПО), которые на территории Сумской области пока не применяются, действуют в тех случаях, когда можно спрогнозировать критическую ситуацию в объединенной энергетической системе Украины.

Напомним, в ночь на 23 июля российские войска совершили атаку беспилотниками по энергообъекту АО "Сумыоблэнерго". В результате удара было повреждено энергетическое оборудование, что привело к отключению электроэнергии для части потребителей.