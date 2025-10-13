В восьми областях применены отключения электроэнергии

13 октября по команде "Укрэнерго" применены отключения электроэнергии в восьми областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что из-за предыдущих российских обстрелов сложную ситуацию в энергосистеме утром были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях.

Также в Черниговской области местным облэнерго применены почасовые отключения в объеме двух очередей.

Учитывая последствия обстрелов и погодные условия, украинцев призывают экономно использовать электроэнергию и не включать несколько мощных приборов одновременно.

В случае смен энергетики пообещали оперативно информировать население.

Восстановительные работы энергетиков усложняются постоянными вражескими обстрелами

Ситуация в энергосистеме Украины остается контролируемой, сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

Она подчеркнула, что энергетики круглосуточно проводят возобновительные работы, в то же время враг прицельно обстреливает, в том числе и ремонтные бригады. Так, из-за российских атак 11 октября погибли два рабочих "Черниговоблэнерго", а 12 октября на одной из подстанций Бориспольского района ранения получили два энергетика.

"Россияне не гнушаются тем, чтобы атаковать бригады ремонтников, энергетиков, которые пытаются как можно скорее заживить потребителей и дать украинцам доступ к электрической энергии", - добавила министр.

Напомним, 10 октября армия РФ нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Есть повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

Энергетикам удалось восстановить часть оборудования, поврежденного во время массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру.