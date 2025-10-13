У восьми областях застосовані відключення електроенергії

13 жовтня за командою "Укренерго" застосовані відключення електроенергії у восьми областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі вранці були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях.

Також у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення обсягом двох черг.

Враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови, українців закликають ощадливо використовувати електроенергію і не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

У разі змін енергетики пообіцяли оперативно інформувати населення.

Відновлювальні роботи енергетиків ускладнюються постійними ворожими обстрілами

Ситуація в енергосистемі Україні залишається контрольованою, повідомила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Вона підкреслила, що енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас ворог прицільно обстрілює, в тому числі і ремонтні бригади. Так, через російські атаки 11 жовтня загинули два робітники "Чернігівобленерго", а 12 жовтня на одній з підстанцій Бориспільського району поранення отримали два енергетики.

"Росіяни не гребують тим, щоб атакувати бригади ремонтників, енергетиків, які намагаються якомога швидше заживити споживачів і дати українцям доступ до електричної енергії", - додала міністр.

Нагадаємо, 10 жовтня армія РФ завдала масованого удару по енергетичних обʼєктах України. Є пошкодження в енергетичних мережах і комунальних системах у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Енергетикам вдалося відновити частину обладнання, пошкодженого під час масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.