Через агресію РФ пошкоджено дві тисячі об'єктів "Сумиобленерго": введено графіки аварійних відключень

Майже 2 тисячі об'єктів "Сумиобленерго" зруйновано / Freepik

Станом на 13 жовтня внаслідок російської агресії майже 2 тис. об'єктів "Сумиобленерго" пошкоджено або зруйновано. Обстеження цих мереж на територіях активних бойових дій наразі недоступне.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Сумиобленерго"

"Також унаслідок нападу РФ руйнуються не лише розподільні мережі, якими електроенергія пропускається в наші оселі, а й об’єкти генерації – які її виробляють. Тому в енергосистемі виникає дефіцит потужностей. Як внаслідок – застосовуються графіки відключення", - зазначили в компанії.

Наразі на території Сумщини введено графіки аварійних відключень (ГАВ), які діють для чотирьох черг споживачів.

В компанії нагадали, що графіки застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін від трьох до 15 хвилин треба негайно знизити величину потужності, яка споживається із мережі.

У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, оскільки ГАВ запроваджуються у разі масштабної аварійної ситуації.

Натомість графіки погодинних відключень (ГПВ), які на території Сумської області наразі не застосовуються, діють у тих випадках, коли можна спрогнозувати критичну ситуацію в об’єднаній енергетичній системі України.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня російські війська здійснили атаку безпілотниками по енергооб’єкту АТ “Сумиобленерго”. Внаслідок удару було пошкоджено енергетичне обладнання, що призвело до відключення електроенергії для частини споживачів.

