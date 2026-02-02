Из-за атаки РФ обесточены потребители в четырех областях: в отдельных регионах введены аварийные отключения

2 февраля в результате атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. Из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные отключения в отдельных регионах.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских атак, и принимаются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

Некрасов напомнил, что 1 февраля Россия совершила циничную и целенаправленную атаку на работников энергетической сферы на Днепропетровщине. Российские дроны поразили служебный автобус одного из энергопредприятий вблизи шахты "Терновская" в Павлоградском районе. В результате теракта погибли 16 работников шахты, еще 14 получили ранения.

Графики отключений

Некрасов отметил, что в Киеве и в Киевской области сохраняется дефицит мощностей. Как только работа энергосистемы стабилизируется, Киев сразу вернется к стабильным почасовым графикам обесточивания.

Замминистра сообщил, что в отдельных регионах Украины из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.