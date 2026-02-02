Через атаку РФ знеструмлені споживачі у чотирьох областях: в окремих регіонах запроваджені аварійні відключення

2 лютого внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні відключення в окремих регіонах.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок ворожих атак, та вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Некрасов нагадав, що 1 лютого Росія здійснила цинічну та цілеспрямовану атаку на працівників енергетичної сфери на Дніпропетровщині. Російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти «Тернівська» у Павлоградському районі. Внаслідок теракту загинули 16 працівників шахти, ще 14 зазнали поранень.

Графіки відключень

Некрасов зауважив, що у Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. Як тільки робота енергосистеми стабілізується, Київ одразу повернеться до стабільних погодинних графіків знеструмлення.

Заступник міністра повідомив, що в окремих регіонах України через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.

Також через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.