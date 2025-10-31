Из-за дроновых атак на энергообъекты в нескольких областях Украины новые обесточения: действуют графики отключений

По состоянию на утро 31 октября в нескольких регионах Украины зафиксированы новые отключения электроэнергии из-за дроновых ударов по энергетической инфраструктуре. На всей территории страны с 00:00 до 24:00 действуют почасовые графики отключений для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Минэнерго".

"Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения", – говорится в сообщении.

Как добавляет "Укрэнерго", на протяжении всех суток будут действовать почасовые отключения объемом от 0,5 до 3 очередей.

На поврежденных объектах проводятся ремонтно-восстановительные работы, а энергетики осуществляют комплекс мер по обеспечению стабильной работы системы.

Энергетики призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему и поддержать стабильность энергоснабжения.

Напомним, что 30 октября энергосистема Украины подверглась очередной массированной комбинированной атаке ракетами и дронами. В результате удара зафиксированы новые повреждение энергетической инфраструктуры.