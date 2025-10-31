Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Готівковий курс:

USD

42,05

41,90

EUR

49,05

48,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Через дронові атаки на енергооб’єкти в кількох областях України нові знеструмлення: діють графіки відключень

електроенергія
Майже по всій Україні аварійні відключення світла / Shutterstock

Станом на ранок 31 жовтня у кількох регіонах України зафіксовано нові відключення електроенергії через дронові удари по енергетичній інфраструктурі. По всій території країни з 00:00 до 24:00 діють погодинні графіки відключень для населення та обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Міненерго".

"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу", – йдеться в повідомленні.

Як додає "Укренерго", впродовж всієї доби будуть діяти погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.

На пошкоджених об’єктах проводяться ремонтно-відновлювальні роботи, а енергетики здійснюють комплекс заходів для забезпечення стабільної роботи системи.

Енергетики закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб зменшити навантаження на систему і підтримати стабільність енергопостачання.

Нагадаємо, що 30 жовтня енергосистема України зазнала чергової масованої комбінованої атаки ракетами та дронами. Внаслідок удару зафіксовано нові пошкодження енергетичної інфраструктури.

Автор:
Тетяна Гойденко