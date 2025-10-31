Через дронові атаки на енергооб’єкти в кількох областях України нові знеструмлення: діють графіки відключень

Станом на ранок 31 жовтня у кількох регіонах України зафіксовано нові відключення електроенергії через дронові удари по енергетичній інфраструктурі. По всій території країни з 00:00 до 24:00 діють погодинні графіки відключень для населення та обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Міненерго".

"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу", – йдеться в повідомленні.

Як додає "Укренерго", впродовж всієї доби будуть діяти погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.

На пошкоджених об’єктах проводяться ремонтно-відновлювальні роботи, а енергетики здійснюють комплекс заходів для забезпечення стабільної роботи системи.

Енергетики закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб зменшити навантаження на систему і підтримати стабільність енергопостачання.

Нагадаємо, що 30 жовтня енергосистема України зазнала чергової масованої комбінованої атаки ракетами та дронами. Внаслідок удару зафіксовано нові пошкодження енергетичної інфраструктури.