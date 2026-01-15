Из-за непогоды на дорогах работают более тысячи единиц техники

В ночь на 15 января Украину накрыл активный циклон, который вызвал сложные погодные условия в западных и центральных областях. Несмотря на интенсивные снегопады и сильный ветер, проезд по дорогам государственного значения обеспечен — на дорогах работают более тысячи единиц спецтехники.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Какая ситуация на дорогах государственного значения

В этих регионах выпало от 6 до 15 см снега, осадки сопровождались порывистым ветром и образованием снежных переметов.

Дорожники работают в усиленном режиме и оперативно расчищают автодороги государственного значения. Проезд обеспечен, а покрытие дорог в регионах со снегопадами обработано противогололедными материалами.

На перевальных участках снегопад небольшой – до 6 см за ночь. В Львовской области наблюдается снег с дождем, где работают 30 единиц техники и 31 работник.

Дорожные службы выполняют полный комплекс зимних работ: очищают проезжую часть во всю ширину, расчищают транспортные развязки и остановки общественного транспорта, а также обрабатывают покрытие противогололедными материалами, чтобы обеспечить безопасное движение.

На автодорогах государственного значения работают:

1002 единицы техники;

1170 дорожных работников.

По прогнозам синоптиков, на западе и юге Украины температура воздуха будет колебаться от –2 до –7 °C, тогда как на севере, в центре и на востоке столбики термометров опустятся до –13…–22 °C.

Сильные снегопады продолжаются в Тернопольской (до 15 см) и Черновицкой (3-12 см) областях. Умеренный снег наблюдается в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Запорожской и Одесской областях. На остальной территории страны осадков не ожидается.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидаются сильный снег, метели и гололедица, для координации работ на дорогах государственного значения начал работу штаб ликвидации последствий ЧС.