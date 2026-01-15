Через негоду на дорогах працюють понад тисячу одиниць техніки

У ніч на 15 січня Україну накрив активний циклон, який спричинив складні погодні умови у західних і центральних областях. Попри інтенсивні снігопади та сильний вітер, проїзд автошляхами державного значення забезпечено - на дорогах працюють понад тисячу одиниць спецтехніки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Яка ситуація на дорогах державного значення

В цих регіонах випало від 6 до 15 см снігу, опади супроводжувалися поривчастим вітром та утворенням снігових переметів.

Дорожники працюють у посиленому режимі та оперативно розчищають автошляхи державного значення. Проїзд забезпечено, а покриття доріг у регіонах зі снігопадами оброблене протиожеледними матеріалами.

На перевальних ділянках снігопад невеликий — до 6 см за ніч. У Львівській області спостерігається сніг із дощем, де працюють 30 одиниць техніки та 31 працівник.

Дорожні служби виконують повний комплекс зимових робіт: очищають проїзну частину на всю ширину, розчищають транспортні розв’язки та зупинки громадського транспорту, а також обробляють покриття протиожеледними матеріалами, щоб забезпечити безпечний рух

На автошляхах державного значення працюють:

1002 одиниці техніки;

1170 дорожніх працівників.

За прогнозами синоптиків, на заході та півдні України температура повітря коливатиметься від –2 до –7 °C, тоді як на півночі, у центрі та на сході стовпчики термометрів опустяться до –13…–22 °C.

Сильні снігопади тривають у Тернопільській (до 15 см) та Чернівецькій (3–12 см) областях. Помірний сніг спостерігається у Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській, Запорізькій та Одеській областях. На решті території країни опадів не очікується.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікуються сильний сніг, хуртовини та ожеледиця, для координації робіт на дорогах державного значення розпочав роботу штаб ліквідації наслідків НС.