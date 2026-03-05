- Категория
Из-за обстрелов обесточены потребители трех областей: где нет света
Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры 5 марта часть общин в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.
По его словам, там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты уже работают над ликвидацией последствий повреждений. Работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно скорее восстановить питание и вернуть оборудование в работу.
Графики отключений
Замминистра напомнил, что по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Потребителей призывают следить за официальными сообщениями операторов системы распределения в регионах.
Напомним, дефицит электроэнергии в Украине снизился до 1 ГВт по сравнению с 5-6 ГВт зимой. Это позволяет смягчить график плановых отключений для потребителей.