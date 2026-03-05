Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Из-за обстрелов обесточены потребители трех областей: где нет света

В Украине действуют графики почасовых отключений электроэнергии,

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры 5 марта часть общин в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты уже работают над ликвидацией последствий повреждений. Работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно скорее восстановить питание и вернуть оборудование в работу.

Графики отключений

Замминистра напомнил, что по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Потребителей призывают следить за официальными сообщениями операторов системы распределения в регионах.

Напомним, дефицит электроэнергии в Украине снизился до 1 ГВт по сравнению с 5-6 ГВт зимой. Это позволяет смягчить график плановых отключений для потребителей.

Автор:
Светлана Манько