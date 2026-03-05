- Категорія
Через обстріли знеструмлені споживачі трьох областей: де немає світла
Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури 5 березня частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.
За його словами, там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень. Роботи тривають безперервно, щоб якомога швидше відновити живлення та повернути обладнання в роботу.
Графіки відключень
Заступник міністра нагадав, що по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Споживачів закликають стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу у регіонах.
Нагадаємо, дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт порівняно з 5–6 ГВт взимку. Це дає змогу пом’якшити графіки планових відключень для споживачів.