Из-за обстрелов обесточены потребители в четырех областях: какие графики отключения света
18 марта в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех абонентов.
Графики отключений только для промышленности
В Минэнерго заметили, что с 16:00 до 23:00 Во всех регионах Украины действуют графики ограничения мощности для промышленности.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
В то же время потребители призывают бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
В "Укрэнерго" добавляют, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию роста. Сегодня, 18 марта, по состоянию на 9:30, его уровень был на 11,1% выше, чем в это же время в предыдущий день – во вторник.
Причина перемен – облачная погода в большинстве регионов Украины (кроме западных). Это приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему росту объема энергопотребления из общей сети.
Напомним, дефицит электроэнергии в Украине снизился до 1 ГВт по сравнению с 5-6 ГВт зимой. Это позволяет смягчить график плановых отключений для потребителей.