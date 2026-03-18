Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,95

--0,13

EUR

50,64

+0,06

Наличный курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Из-за обстрелов обесточены потребители в четырех областях: какие графики отключения света

линии электропередач
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту

18 марта в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Графики отключений только для промышленности

В Минэнерго заметили, что с   16:00 до 23:00   Во всех регионах Украины действуют графики ограничения мощности для промышленности.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

В то же время потребители призывают бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

В "Укрэнерго" добавляют, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию роста. Сегодня, 18 марта, по состоянию на 9:30, его уровень был на 11,1% выше, чем в это же время в предыдущий день – во вторник.

Причина перемен – облачная погода в большинстве регионов Украины (кроме западных). Это приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему росту объема энергопотребления из общей сети.

Напомним, дефицит электроэнергии в Украине снизился до 1 ГВт по сравнению с 5-6 ГВт зимой. Это позволяет смягчить график плановых отключений для потребителей.

Автор:
Светлана Манько