Через обстріли знеструмлені споживачі у чотирьох областях: які графіки відключення світла

18 березня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.

Графіки відключень лише для промисловості

У Міненерго зауважили, що з 16:00 до 23:00 у всіх регіонах України діють графіки обмеження потужності для промисловості.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Водночас споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

В "Укренерго" додають, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 18 березня, станом на 9:30, його рівень був на 11,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок.

Причина змін – хмарна погода у більшості регіонів України (крім західних). Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Нагадаємо, дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт порівняно з 5–6 ГВт взимку. Це дає змогу пом’якшити графіки планових відключень для споживачів.