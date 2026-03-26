Из-за обстрелов обесточены потребители в шести областях: самая сложная ситуация на Черниговщине и Одесщине

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры 26 марта часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

По данным ведомства, самая сложная ситуация в Черниговской и Одесской областях. Там в результате нескольких подражеских атак энергетическое оборудование получило существенные повреждения, значительное количество потребителей остается обесточенными.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что из-за атаки в отдельных населенных пунктах есть перебои с электроснабжением. Критическую инфраструктуру перевели на резервное питание.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех абонентов.

В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

