Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,05

43,95

EUR

51,20

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Через обстріли знеструмлені споживачі у шістьох областях: найскладніша ситуація на Чернігівщині та Одещині

лінії електропередач
Через обстріли РФ без електропостачання залишилися споживачі у шістьох областях / Depositphotos

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури 26 березня частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

За даними відомства, найскладніша ситуація на Чернігівщині та Одещині. Там внаслідок кількох поспіль ворожих атак енергетичне обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, значна кількість споживачів залишається знеструмленими.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що через атаку в окремих населених пунктах є перебої з електропостачанням. Критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення.

Зазначається, що  енергетики  працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів. 

У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, Україні протягом наступного десятиліття знадобиться майже 91 млрд доларів для відновлення енергетичного сектору,

Автор:
Світлана Манько