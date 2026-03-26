Через обстріли знеструмлені споживачі у шістьох областях: найскладніша ситуація на Чернігівщині та Одещині

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури 26 березня частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

За даними відомства, найскладніша ситуація на Чернігівщині та Одещині. Там внаслідок кількох поспіль ворожих атак енергетичне обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, значна кількість споживачів залишається знеструмленими.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що через атаку в окремих населених пунктах є перебої з електропостачанням. Критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.

У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

