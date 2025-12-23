Из-за падения экспорта агропродовольственной продукции в ЕС Украина потеряла 2,2 млрд евро – УКАБ

По состоянию на 1 декабря 2025 года, Украина недоэкспортировала агропродовольственной продукции на сумму 2,2 миллиарда евро. 95% этой недополученной экспортной выручки – именно из-за падения экспорта в ЕС, в том числе из-за отсутствия прогнозируемой торговой политики по импорту.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Александра Авраменко, глава комитета по евроинтеграции ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) во время конференции "Ведение агробизнеса в Украине".

По словам Авраменко, в этом году торговые отношения Украины с ЕС прошли через три стадии:

Полная свобода (автономные меры). Переходный период. Обновленный режим Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ПВЗСТ) с возвратом тарифных квот и пошлин.

Дополнительным вызовом стал механизм защитных мер, позволяющий странам ЕС ограничивать украинский импорт, если он оказывает слишком большое давление на их местных производителей.

Достижения и планы

Несмотря на финансовые потери на законодательном уровне Украина демонстрирует невероятный темп. Скрининг нашего законодательства стал самым быстрым в истории расширения ЕС. Еврокомиссия уже отметила прогресс Украины по вопросам пищевой безопасности.

Однако впереди большой объем работы. До конца 2028 г. Украина должна принять 20 новых производственных стандартов ЕС.

"В этом аспекте критически важно четко обосновать потребность в переходных периодах и компенсаторных механизмах, чтобы интеграция украинского агросектора происходила без чрезмерного давления на отечественного производителя и рисков для европейского рынка", — отметила Авраменко.

В настоящее время рабочие группы готовят переговорные позиции по каждому разделу, включая стратегически важный пятый кластер по агросектору.

Перспективы развития

По словам главы комитета УКАБ, украинская модель сельского хозяйства существенно отличается от европейской. Наше агро ориентировано на экономическую эффективность и прибыль, в то время как в ЕС преобладает модель дотаций.

"Чем быстрее бизнес начнет анализировать свои практики на соответствие нормам ЕС, тем лучше мы подготовимся к вступлению", - отмечает Александр Авраменко. Главная задача на дипломатическом уровне сейчас – доказать европейским партнерам, что украинский агросектор является частью стратегической автономии ЕС, обеспечивая не только продовольственную безопасность, но и развитие "зеленой" энергетики.

Ранее сообщалось, что в странском агросекторе стоит перед необходимостью имплементации экологических норм Европейского Союза, которые могут стоить отрасли до 2,5 млрд евро ежегодно. Но эти требования открывают стратегические возможности для интеграции и усиления роли Украины в глобальной продовольственной безопасности.