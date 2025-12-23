Через падіння експорту агрохарчової продукції до ЄС Україна втратила 2,2 млрд євро – УКАБ

Станом на 1 грудня 2025 року Україна недоекспортувала агрохарчової продукції на суму 2,2 мільярда євро. 95% цієї недоотриманої експортної виручки – саме через падіння експорту до ЄС, в тому числі через відсутність прогнозованої торговельної політики щодо імпорту.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Олександра Авраменко, голова комітету з євроінтеграції асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) під час конференції "Ведення агробізнесу в Україні".

За словами Авраменко, цьогоріч торговельні відносини України з ЄС пройшли через три стадії:

Повна свобода (автономні заходи). Перехідний період. Оновлений режим Поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) із поверненням тарифних квот і мит.

Додатковим викликом став механізм захисних заходів, який дозволяє країнам ЄС обмежувати український імпорт, якщо він створює занадто великий тиск на їхніх місцевих виробників.

Досягнення і плани

Попри фінансові втрати, на законодавчому рівні Україна демонструє неймовірний темп. Скринінг нашого законодавства став найшвидшим в історії розширення ЄС. Єврокомісія вже відзначила прогрес України в питаннях харчової безпечності.

Проте попереду — великий обсяг роботи. До кінця 2028 року Україна має прийняти 20 нових виробничих стандартів ЄС.

"У цьому аспекті критично важливо чітко обґрунтувати потребу в перехідних періодах і компенсаторних механізмах, щоб інтеграція українського агросектору відбувалася без надмірного тиску на вітчизняного виробника й без ризиків для європейського ринку", — зауважила Авраменко.

Наразі робочі групи готують переговорні позиції по кожному розділу, включаючи стратегічно важливий п'ятий кластер щодо агросектору.

Перспективи розвитку

За словами голови комітету УКАБ, українська модель сільського господарства суттєво відрізняється від європейської. Наше агро орієнтоване на економічну ефективність та прибуток, тоді як у ЄС переважає модель дотацій.

"Чим швидше бізнес почне аналізувати свої практики на відповідність нормам ЄС, тим краще ми підготуємося до вступу", — наголошує Олександра Авраменко. Головне завдання на дипломатичному рівні зараз — довести європейським партнерам, що український агросектор є частиною стратегічної автономії ЄС, забезпечуючи не лише продовольчу безпеку, а й розвиток "зеленої" енергетики.

Раніше повідомлялося, що український агросектор стоїть перед необхідністю імплементації екологічних норм Європейського Союзу, які можуть коштувати галузі до 2,5 млрд євро щороку. Але ці вимоги, відкривають стратегічні можливості для інтеграції та посилення ролі України в глобальній продовольчій безпеці.