Из-за пошлин Трампа производство автомобилей в Великобритании упало до самого низкого уровня с 1949 года.

Производство автомобилей в Великобритании в мае резко сократилось пятый месяц подряд, поскольку ряд факторов, в том числе торговая политика президента США Дональда Трампа, сильно отразились на автомобильной промышленности. Объем производства автомобилей в прошлом месяце достиг самого низкого уровня с 1949 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

Согласно отчету Британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), опубликованному 27 июня, объемы производства новых легковых и коммерческих автомобилей в Великобритании в прошлом месяце упали на 32,8% до 49 810 единиц.

Поставки в ЕС и США — два крупнейших рынка для автопроизводителей Великобритании — в прошлом месяце упали на 22,5% и 55,4% соответственно.

По данным SMMT, резкое замедление производства автомобилей во многом обусловлено продолжающимся изменением моделей, реструктуризацией и влиянием американских пошлин.

В начале апреля Трамп ввел 25%-ный тариф на все импортируемые в США автомобили и автозапчасти — этот шаг побудил британские люксовые бренды, такие как Aston Martin и Jaguar Land Rover, временно приостановить поставки в США.

Однако в начале мая Трамп подписал указ о снижении сбора, который платят американские компании за британские автомобили, до 10% для первых 100 000 импортируемых ежегодно автомобилей.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил тогда, что снижение пошлин на автомобили позволит сэкономить сотни миллионов фунтов стерлингов в год только для Jaguar Land Rover.

В текущем году общее производство автомобилей в Великобритании снизилось на 12,9% с 2024 года до 348 226 единиц.

Напомним, из-за тарифов США экономика Великобритании сократилась сильнее всего с 2023 года. Валовой внутренний доход сократился в апреле на 0,3% по сравнению с мартом. Это самое большое месячное падение с октября 2023 года и больше, чем прогнозировалось.