Через мита Трампа виробництво автомобілів у Великій Британії впало до найнижчого рівня з 1949 року

Виробництво автомобілів у Великій Британії у травні різко скоротилося п'ятий місяць поспіль, оскільки низка факторів, у тому числі торговельна політика президента США Дональда Трампа, сильно вдарили по автомобільній промисловості. Обсяг виробництва автомобілів у минулому місяці досяг найнижчого рівня з 1949 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Згідно із звітом Британського товариства виробників та продавців автомобілів (SMMT), опублікованого 27 червня, обсяги виробництва нових легкових та комерційних автомобілів у Великій Британії минулого місяця впали на 32,8% до 49 810 одиниць.

Постачання до ЄС та США — двох найбільших ринків для автовиробників Великої Британії — минулого місяця впали на 22,5% і 55,4% відповідно.

За даними SMMT, різке уповільнення виробництва автомобілів багато в чому обумовлено зміною моделей, що триває, реструктуризацією і впливом американських мит.

На початку квітня Трамп запровадив 25%-ний тариф на всі автомобілі та автозапчастини, що імпортуються до США, — цей крок спонукав британські люксові бренди, такі як Aston Martin та Jaguar Land Rover, тимчасово призупинити постачання до США.

Однак на початку травня Трамп підписав указ про зниження збору, який сплачують американські компанії за британські автомобілі, до 10% для перших 100 000 автомобілів, що імпортуються щороку.

Прем'єр-міністр Великобританії Кейр Стармер заявив тоді, що зниження мит на автомобілі дозволить заощадити сотні мільйонів фунтів стерлінгів на рік лише для Jaguar Land Rover.

Цього року загальне виробництво автомобілів у Великій Британії знизилося на 12,9% з 2024 року до 348 226 одиниць.

Нагадаємо, через тарифи США економіка Великої Британії скоротилася найсильніше з 2023 року. Валовий внутрішній дохід скоротився у квітні на 0,3% порівняно з березнем. Це найбільше місячне падіння з жовтня 2023 року і більше, ніж прогнозувалося.