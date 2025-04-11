Из-за развития ИИ мировой спрос на электроэнергию за пять лет может увеличиться вдвое

В ближайшие пять лет объем электроэнергии, необходимой для работы мировых центров обработки данных, удвоится. Большинство роста обусловлено разработкой и использованием все более мощных моделей ИИ.

Об этом пишет Sky News

По данным отчета Международного энергетического агентства (МЭА) к 2030 году центры обработки данных могут потреблять 945 ТВтч (терават-часов) электроэнергии в год — втрое больше, чем вся Великобритания.

Рост прогнозируемого спроса на электроэнергию будет в основном сконцентрирован вокруг мировых технологических центров. Это будет оказывать давление на коммунальные компании и сетевую инфраструктуру планеты.

"Искусственный интеллект — одна из важнейших тем в современном энергетическом мире. В Соединенных Штатах на центры обработки данных будет приходиться почти половина роста спроса на электроэнергию, в Японии — больше половины, а в Малайзии — до одной пятой", — отметил Фатих Бироль, исполнительный директор МЭА.

Крупные технологические компании неохотно раскрывают подробности о том, сколько энергии используют для обучения и эксплуатации своих моделей ИИ. Однако в отчете подсчитано, что обучение GPT-4, одной из самых мощных крупных языковых моделей, разработанных OpenAI, заняло 14 недель и потребило около 42 ГВтч (гигаватт-часов) электроэнергии. Это эквивалентно ежедневному потреблению электроэнергии около 28 500 домохозяйств в развитых странах или 70 500 домохозяйств в беднейших странах мира.

Кроме того, эксперты утверждают, что для создания шестисекундного видеоролика с помощью искусственного интеллекта требуется в восемь раз больше электроэнергии, чем нужно для зарядки мобильного телефона, или почти вдвое больше, чем для зарядки ноутбука.

В США центры обработки данных, которые в основном строятся для обучения и эксплуатации искусственного интеллекта, к 2030 году, как ожидается, потребляют больше электроэнергии, чем все производство энергоемких товаров в стране, включая алюминий, сталь, цемент и химикаты.

Однако энергетическое агентство также прогнозирует, что ИИ станет важнейшим инструментом в управлении будущим спросом на энергию. Он поможет проектировать более эффективные центры обработки данных и ускорять разработку новых, более чистых источников выработки электроэнергии.

Напомним, Amazon усовершенствовал свою ШИ-модель для видео Nova Reel, теперь она способна создавать ролики продолжительностью до двух минут. Обновленная версия Nova Reel 1.1 генерирует видео из нескольких кадров, обеспечивая при этом единственный визуальный стиль.