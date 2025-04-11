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Из-за развития ИИ мировой спрос на электроэнергию за пять лет может увеличиться вдвое

женщина, центр обработки данных
Центры обработки данных потребляют все больше электроэнергии. / Freepik

В ближайшие пять лет объем электроэнергии, необходимой для работы мировых центров обработки данных, удвоится. Большинство роста обусловлено разработкой и использованием все более мощных моделей ИИ.

Об этом пишет Sky News

По данным отчета Международного энергетического агентства (МЭА) к 2030 году центры обработки данных могут потреблять 945 ТВтч (терават-часов) электроэнергии в год — втрое больше, чем вся Великобритания.

Рост прогнозируемого спроса на электроэнергию будет в основном сконцентрирован вокруг мировых технологических центров. Это будет оказывать давление на коммунальные компании и сетевую инфраструктуру планеты.

"Искусственный интеллект — одна из важнейших тем в современном энергетическом мире. В Соединенных Штатах на центры обработки данных будет приходиться почти половина роста спроса на электроэнергию, в Японии — больше половины, а в Малайзии — до одной пятой", — отметил Фатих Бироль, исполнительный директор МЭА.

Крупные технологические компании неохотно раскрывают подробности о том, сколько энергии используют для обучения и эксплуатации своих моделей ИИ. Однако в отчете подсчитано, что обучение GPT-4, одной из самых мощных крупных языковых моделей, разработанных OpenAI, заняло 14 недель и потребило около 42 ГВтч (гигаватт-часов) электроэнергии. Это эквивалентно ежедневному потреблению электроэнергии около 28 500 домохозяйств в развитых странах или 70 500 домохозяйств в беднейших странах мира.

Кроме того, эксперты утверждают, что для создания шестисекундного видеоролика с помощью искусственного интеллекта требуется в восемь раз больше электроэнергии, чем нужно для зарядки мобильного телефона, или почти вдвое больше, чем для зарядки ноутбука.

В США центры обработки данных, которые в основном строятся для обучения и эксплуатации искусственного интеллекта, к 2030 году, как ожидается, потребляют больше электроэнергии, чем все производство энергоемких товаров в стране, включая алюминий, сталь, цемент и химикаты.

Однако энергетическое агентство также прогнозирует, что ИИ станет важнейшим инструментом в управлении будущим спросом на энергию. Он поможет проектировать более эффективные центры обработки данных и ускорять разработку новых, более чистых источников выработки электроэнергии.

Напомним, Amazon усовершенствовал свою ШИ-модель для видео Nova Reel, теперь она способна создавать ролики продолжительностью до двух минут. Обновленная версия Nova Reel 1.1 генерирует видео из нескольких кадров, обеспечивая при этом единственный визуальный стиль.

Автор:
Татьяна Ковальчук