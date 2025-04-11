Через розвиток ШІ світовий попит на електроенергію за п’ять років може збільшитися удвічі

У найближчі п'ять років обсяг електроенергії, необхідної для роботи світових центрів обробки даних, подвоїться. Більшість зростання обумовлена ​​розробкою та використанням дедалі потужніших моделей ШІ.

Про це пише Sky News

За даними звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) до 2030 року центри обробки даних можуть споживати 945 ТВт·год (терават-годин) електроенергії на рік — утричі більше, ніж уся Великобританія.

Зростання попиту на електроенергію, яке прогнозується, буде в основному сконцентроване навколо світових технологічних центрів. Це чинитиме тиск на комунальні компанії і мережеву інфраструктуру та планеті.

"Штучний інтелект — одна з найважливіших тем у сучасному енергетичному світі. У Сполучених Штатах на центри обробки даних буде припадати майже половина зростання попиту на електроенергію, в Японії — більше половини, а в Малайзії — до однієї п'ятої ", - зазначив Фатіх Біроль, виконавчий директор МЕА.

Великі технологічні компанії неохоче розкривають подробиці про те, скільки енергії вони використовують для навчання та експлуатації своїх моделей ШІ. Однак у звіті підраховано, що навчання GPT-4, однієї з найпотужніших великих мовних моделей, розроблених OpenAI, зайняло 14 тижнів і спожило близько 42 ГВт·год (гігават-годин) електроенергії. Це еквівалентно щоденному споживанню електроенергії приблизно 28 500 домогосподарств у розвинутих країнах або 70 500 домогосподарств у найбідніших країнах світу.

Крім того експерти стверджують, що для створення шестисекундного відеоролика за допомогою штучного інтелекту потрібно у вісім разів більше електроенергії, ніж потрібно для заряджання мобільного телефону, або майже вдвічі більше, ніж для заряджання ноутбука.

В США центри обробки даних, які в основному будуються для навчання та експлуатації штучного інтелекту, до 2030 року, як очікується, споживатимуть більше електроенергії, ніж усе виробництво енергоємних товарів у країні, включаючи алюміній, сталь, цемент та хімікати.

Однак енергетичне агентство також прогнозує, що ШІ стане найважливішим інструментом в управлянні майбутнім попитом на енергію. Він допоможе проектувати більш ефективні центри обробки даних та прискорювати розробку нових, чистіших джерел вироблення електроенергії.

Нагадаємо, Amazon удосконалив свою ШІ-модель для відео Nova Reel, тепер вона здатна створювати ролики тривалістю до двох хвилин. Оновлена версія Nova Reel 1.1 генерує відео з кількох кадрів, забезпечуючи при цьому єдиний візуальний стиль.