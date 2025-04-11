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Через розвиток ШІ світовий попит на електроенергію за п’ять років може збільшитися удвічі
У найближчі п'ять років обсяг електроенергії, необхідної для роботи світових центрів обробки даних, подвоїться. Більшість зростання обумовлена розробкою та використанням дедалі потужніших моделей ШІ.
Про це пише Sky News
За даними звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) до 2030 року центри обробки даних можуть споживати 945 ТВт·год (терават-годин) електроенергії на рік — утричі більше, ніж уся Великобританія.
Зростання попиту на електроенергію, яке прогнозується, буде в основному сконцентроване навколо світових технологічних центрів. Це чинитиме тиск на комунальні компанії і мережеву інфраструктуру та планеті.
"Штучний інтелект — одна з найважливіших тем у сучасному енергетичному світі. У Сполучених Штатах на центри обробки даних буде припадати майже половина зростання попиту на електроенергію, в Японії — більше половини, а в Малайзії — до однієї п'ятої ", - зазначив Фатіх Біроль, виконавчий директор МЕА.
Великі технологічні компанії неохоче розкривають подробиці про те, скільки енергії вони використовують для навчання та експлуатації своїх моделей ШІ. Однак у звіті підраховано, що навчання GPT-4, однієї з найпотужніших великих мовних моделей, розроблених OpenAI, зайняло 14 тижнів і спожило близько 42 ГВт·год (гігават-годин) електроенергії. Це еквівалентно щоденному споживанню електроенергії приблизно 28 500 домогосподарств у розвинутих країнах або 70 500 домогосподарств у найбідніших країнах світу.
Крім того експерти стверджують, що для створення шестисекундного відеоролика за допомогою штучного інтелекту потрібно у вісім разів більше електроенергії, ніж потрібно для заряджання мобільного телефону, або майже вдвічі більше, ніж для заряджання ноутбука.
В США центри обробки даних, які в основному будуються для навчання та експлуатації штучного інтелекту, до 2030 року, як очікується, споживатимуть більше електроенергії, ніж усе виробництво енергоємних товарів у країні, включаючи алюміній, сталь, цемент та хімікати.
Однак енергетичне агентство також прогнозує, що ШІ стане найважливішим інструментом в управлянні майбутнім попитом на енергію. Він допоможе проектувати більш ефективні центри обробки даних та прискорювати розробку нових, чистіших джерел вироблення електроенергії.
Нагадаємо, Amazon удосконалив свою ШІ-модель для відео Nova Reel, тепер вона здатна створювати ролики тривалістю до двох хвилин. Оновлена версія Nova Reel 1.1 генерує відео з кількох кадрів, забезпечуючи при цьому єдиний візуальний стиль.