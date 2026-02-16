Запланована подія 2

Из-за ситуации безопасности поезда курсируют с ограничениями в нескольких регионах: какой график

Укрзализныця
"УкрзалИзменения в движении поездов 16 февраля из-за ситуаций безопасности / Укрзалізниця

Из-за ситуации и повреждения инфраструктуры 16 февраля в отдельных регионах Украины действуют временные изменения в движении поездов. Пассажирам советуют заранее проверять маршруты и следить за официальными сообщениями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

О движении поездов

  • Сумщина и Черниговщина

Региональные поезда временно курсируют только в и из Конотопа. Дальнейшее сообщение в северном направлении обеспечивается пригородными поездами или автобусами. На Черниговщине ограничений пока нет, однако возможны задержки движения по славутическому и нежинскому направлениям. Контактная сеть на этих участках регулярно испытывает повреждения из-за атак БПЛА или неблагоприятных погодных условий, в частности как сегодня.

  • Харьковщина

Движение на поврежденном участке в Лозовой возобновлено. В то же время на отрезке от Лозовой в направлении Краматорска пассажиров просят воспользоваться автобусным сообщением. Перевозку осуществляет гуманитарная миссия "Подснежник" - проезд бесплатный, с обязательной регистрацией перед посадкой. На изюмском направлении региональные экспрессы курсируют по графику.

  • Запорожье

Регион находится под усиленным мониторингом. Сегодня ряд поездов дальнего сообщения будет курсировать только в и из Днепра. Региональные поезда обеспечивают сообщение между Запорожьем, Синельниковым и Днепром. Решения относительно движения других поездов между Днепром и Запорожьем будут приниматься оперативно в зависимости от ситуации. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями поездных бригад и работников вокзалов.

Также "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксацию вражеских беспилотников вблизи маршрутов курсирования.

Автор:
Ольга Опенько