Через безпекову ситуацію поїзди курсують з обмеженнями в кількох регіонах: який графік

Через безпекову ситуацію та пошкодження інфраструктури 16 лютого в окремих регіонах України діють тимчасові зміни в русі поїздів. Пасажирам радять заздалегідь перевіряти маршрути та стежити за офіційними повідомленнями.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Про рух поїздів

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують лише до та з Конотопа. Подальше сполучення в північному напрямку забезпечується приміськими поїздами або автобусами. На Чернігівщині обмежень наразі немає, однак можливі затримки руху на славутицькому та ніжинському напрямках. Контактна мережа на цих ділянках регулярно зазнає пошкоджень через атаки БПЛА або несприятливі погодні умови, зокрема як сьогодні.

Харківщина

Рух на пошкодженій дільниці в Лозовій відновлено. Водночас на відрізку від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів просять скористатися автобусним сполученням. Перевезення здійснює гуманітарна місія "Проліска" - проїзд безкоштовний, із обов’язковою реєстрацією перед посадкою. На ізюмському напрямку регіональні експреси курсують за графіком.

Запоріжжя

Регіон перебуває під посиленим моніторингом. Сьогодні низка поїздів далекого сполучення курсуватиме лише до та з Дніпра. Регіональні поїзди забезпечують сполучення між Запоріжжям, Синельниковим та Дніпром. Рішення щодо руху інших поїздів між Дніпром і Запоріжжям ухвалюватимуться оперативно залежно від безпекової ситуації. Пасажирів просять уважно стежити за оголошеннями поїзних бригад і працівників вокзалів.

Також "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників поблизу маршрутів курсування.