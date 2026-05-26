Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,24

--0,02

EUR

51,53

+0,20

Наличный курс:

USD

44,12

44,03

EUR

51,70

51,54

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

из-за войны в Иране Китай наращивает железнодорожный транзит в Европу

Железнодорожный путь
из-за войны в Иране Китай наращивает железнодорожный транзит в Европу / Unsplash

Национальный железнодорожный оператор Казахстана "Казахстан Темир Жоли" масштабно расширяет колеи и логистическую инфраструктуру. Причиной стало стремительное развитие сухопутной торговли между Китаем и Европой, поскольку логистические потоки меняются из-за войны в Иране.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

При руководителе компании Талгате Алдибергенове, обострение на Ближнем Востоке и опасность судоходства вокруг Ормузского пролива заставили китайских клиентов массово переходить на сухопутные перевозки. Они более надежны, а сроки доставки грузов стали более предсказуемыми, чем транспортировка по морю.

Развитие Среднего коридора и новые пути

Смена торговых маршрутов вывела на первый план Средний коридор (Транскаспийский маршрут) протяженностью более 4250 километров. Он объединяет Китай и Европу через территории Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции.

Известность этого пути начала расти еще в 2022 году, когда из-за вторжения РФ в Украину мировые компании отказались от транзита через российскую территорию. С тех пор объемы грузов здесь выросли почти в десять раз.

Основные инфраструктурные проекты Казахстана:

  • Масштабные инвестиции: общий объем инвестиций железнодорожного оператора КТЖ в развитие логистики к 2030 году составит 10 млрд долларов, из которых половина уже освоена.
  • Новые магистрали: в этом году в стране строят 900 километров путей. Среди них 300-километровый участок Аягоз, Бахты, который станет третьим железнодорожным пунктом пропуска на границе с Китаем. Это позволит увеличить пропускную способность направления до 100 млн. тонн в год до 2030 года (сейчас — 55 млн. тонн).
  • Преодоление логистических препятствий: самым слабым местом маршрута является Каспийское море из-за дефицита судов. Чтобы решить проблему, Казахстан выделил более 100 млн. долларов на покупку шести новых кораблей у Китая и Азербайджана. Они будут курсировать между казахскими портами Актау и Куриком в Баку.
  • Покупка локомотивов: подписаны долгосрочные контракты на поставку техники, в том числе на 300 локомотивов от американской Wabtec, 270 — от китайских партнеров, а также подписаны соглашения с французским Alstom.

Кроме того, Казахстан скупает и арендует контейнерные терминалы в Европе (переговоры ведутся с Румынией, Венгрией и Германией) и развивает авиафрахт - до конца года железная дорога приобретет свой первый грузовой самолет.

Напомним, перестройка китайского транзита на железнодорожные пути для безопасности происходит параллельно с другими глобальными попытками бизнеса миновать зону боевых действий, поскольку ранее стало известно, что ОАЭ построят новый нефтепровод в обход Ормузского пролива к 2027 году. Национальная нефтяная компания Абу-Даби планирует удвоить свои экспортные мощности через порт Фуджейра на берегу Оманского залива, чтобы обезопасить поставки горючего от угрозы долгосрочного военного контроля Ирана над судоходными путями в регионе Персидского залива.