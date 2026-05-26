из-за войны в Иране Китай наращивает железнодорожный транзит в Европу

Национальный железнодорожный оператор Казахстана "Казахстан Темир Жоли" масштабно расширяет колеи и логистическую инфраструктуру. Причиной стало стремительное развитие сухопутной торговли между Китаем и Европой, поскольку логистические потоки меняются из-за войны в Иране.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

При руководителе компании Талгате Алдибергенове, обострение на Ближнем Востоке и опасность судоходства вокруг Ормузского пролива заставили китайских клиентов массово переходить на сухопутные перевозки. Они более надежны, а сроки доставки грузов стали более предсказуемыми, чем транспортировка по морю.

Развитие Среднего коридора и новые пути

Смена торговых маршрутов вывела на первый план Средний коридор (Транскаспийский маршрут) протяженностью более 4250 километров. Он объединяет Китай и Европу через территории Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции.

Известность этого пути начала расти еще в 2022 году, когда из-за вторжения РФ в Украину мировые компании отказались от транзита через российскую территорию. С тех пор объемы грузов здесь выросли почти в десять раз.

Основные инфраструктурные проекты Казахстана:

Масштабные инвестиции: общий объем инвестиций железнодорожного оператора КТЖ в развитие логистики к 2030 году составит 10 млрд долларов, из которых половина уже освоена.

Новые магистрали: в этом году в стране строят 900 километров путей. Среди них 300-километровый участок Аягоз, Бахты, который станет третьим железнодорожным пунктом пропуска на границе с Китаем. Это позволит увеличить пропускную способность направления до 100 млн. тонн в год до 2030 года (сейчас — 55 млн. тонн).

Преодоление логистических препятствий: самым слабым местом маршрута является Каспийское море из-за дефицита судов. Чтобы решить проблему, Казахстан выделил более 100 млн. долларов на покупку шести новых кораблей у Китая и Азербайджана. Они будут курсировать между казахскими портами Актау и Куриком в Баку.

Покупка локомотивов: подписаны долгосрочные контракты на поставку техники, в том числе на 300 локомотивов от американской Wabtec, 270 — от китайских партнеров, а также подписаны соглашения с французским Alstom.

Кроме того, Казахстан скупает и арендует контейнерные терминалы в Европе (переговоры ведутся с Румынией, Венгрией и Германией) и развивает авиафрахт - до конца года железная дорога приобретет свой первый грузовой самолет.

Напомним, перестройка китайского транзита на железнодорожные пути для безопасности происходит параллельно с другими глобальными попытками бизнеса миновать зону боевых действий, поскольку ранее стало известно, что ОАЭ построят новый нефтепровод в обход Ормузского пролива к 2027 году. Национальная нефтяная компания Абу-Даби планирует удвоить свои экспортные мощности через порт Фуджейра на берегу Оманского залива, чтобы обезопасить поставки горючего от угрозы долгосрочного военного контроля Ирана над судоходными путями в регионе Персидского залива.