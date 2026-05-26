Через війну в Ірані Китай нарощує залізничний транзит до Європи
Національний залізничний оператор Казахстану "Казахстан Темір Жоли" масштабно розширює колії та логістичну інфраструктуру. Причиною став стрімкий розвиток сухопутної торгівлі між Китаєм та Європою, оскільки логістичні потоки змінюються через війну в Ірані.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.
За керівника компанії Талгата Алдибергенова, загострення на Близькому Сході та небезпека судноплавства навколо Ормузької протоки змусили китайських клієнтів масово переходити на сухопутні перевезення. Вони надійніші, а терміни доставки вантажів стали більш передбачуваними, ніж транспортування морем.
Розвиток Середнього коридору та нові колії
Зміна торговельних маршрутів вивела на перший план Середній коридор (Транскаспійський маршрут) протяжністю понад 4 250 кілометрів. Він з'єднує Китай та Європу через території Казахстану, Азербайджану, Грузії та Туреччини.
Популярність цього шляху почала зростати ще у 2022 році, коли через вторгнення РФ в Україну світові компанії відмовилися від транзиту через російську територію. Відтоді обсяги вантажів тут зросли майже вдесятеро.
Основні інфраструктурні проєкти Казахстану:
- Масштабні інвестиції: загальний обсяг інвестицій залізничного оператора КТЖ у розвиток логістики до 2030 року складе 10 млрд доларів, з яких половину вже освоєно.
- Нові магістралі: цього року в країні будують 900 кілометрів колій. Серед них 300-кілометрова ділянка Аягоз, Бахти, що стане третім залізничним пунктом пропуску на кордоні з Китаєм. Це дозволить збільшити пропускну здатність напрямку до 100 млн тонн на рік до 2030 року (зараз — 55 млн тонн).
- Подолання логістичних перешкод: найслабшим місцем маршруту є Каспійське море через дефіцит суден. Щоб вирішити проблему, Казахстан виділив понад 100 млн доларів на купівлю шести нових кораблів у Китаю та Азербайджану. Вони курсуватимуть між казахськими портами Актау і Курик до Баку.
- Купівля локомотивів: підписано довгострокові контракти на постачання техніки, зокрема на 300 локомотивів від американської Wabtec, 270 — від китайських партнерів, а також підписано угоди з французькою Alstom.
Крім того, Казахстан скуповує та орендує контейнерні термінали в Європі (переговори ведуться з Румунією, Угорщиною та Німеччиною) та розвиває авіафрахт — до кінця року залізниця придбає свій перший вантажний літак.
Нагадаємо, перебудова китайського транзиту на залізничні колії для безпеки відбувається паралельно з іншими глобальними спробами бізнесу оминути зону бойових дій, оскільки раніше стало відомо, що ОАЕ збудують новий нафтопровід в обхід Ормузької протоки до 2027 року. Національна нафтова компанія Абу-Дабі планує подвоїти свої експортні потужності через порт Фуджейра на березі Оманської затоки, щоб убезпечити поставки пального від загрози довгострокового військового контролю Ірану над судноплавними шляхами у регіоні Перської затоки.