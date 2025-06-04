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Из-за засухи урожай пшеницы в Китае рискует оказаться на самом низком уровне за последние 7 лет
Недавняя засуха в ключевых регионах Китая выращивания оказала негативное влияние на урожай пшеницы по сравнению с прошлогодним рекордным результатом в 140 миллионов тонн зерна. КНР рискует получить самый низкий результат по сбору пшеницы за последние семь лет.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.
Тем не менее, большие запасы и относительно слабый внутренний спрос, вероятно, смягчат влияние и унизят низкие предложения пшеницы на рынке КНР. Ожидается, что крупнейший в мире производитель и потребитель зерна соберет от 133 до 135 миллионов тонн в 2025 году, что будет самым низким показателем за последние семь лет – в 2018 году этот показатель составил 131 тонну.
Китай пытается оградить свои сельскохозяйственные поставки от геополитических рисков, в том числе неразрешенных торговых конфликтов из США — одного из основных мировых экспортеров пшеницы. Пекин ввел 15% пошлины на американскую пшеницу в марте. За первые четыре месяца 2025 года зарубежные закупки были на семилетнем минимуме за этот период и составили чуть более 1 миллиона тонн.
Но экстремальные погодные условия, вызванные изменением климата, вынуждают быстро корректировать каналы снабжения. Пшеница является основным продуктом питания в Китае, особенно для лапши и пельменей, а также заменителем зерна в кормах для животных.
В этом году высокие температуры и постоянная засуха значительно повлияли на урожай. Ущерб был наиболее выражен в регионах выращивания пшеницы на севере Китая, включая провинцию Хэнань, которая является лидером по производству, а также Шэньси. Эти две провинции вошли в кластер провинций, в которых в мае выпало значительно меньше среднего количества осадков. Некоторые части Хэнань и Шэньси были обозначены как те, кто страдает исключительной засухой — худшие условия согласно китайской системе классификации.
Кроме того, в КНР наблюдается более раннее и частое заражение вредителями ростков пшеницы, а фермеры не имеют возможности закупить необходимые средства для борьбы с ними.
Напомним, рынок пшеницы в Украине демонстрирует смешанные сигналы в переходный период между старым и новым урожаем, однако долгосрочные перспективы положительны.