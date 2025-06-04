Из-за засухи урожай пшеницы в Китае рискует оказаться на самом низком уровне за последние 7 лет

Недавняя засуха в ключевых регионах Китая выращивания оказала негативное влияние на урожай пшеницы по сравнению с прошлогодним рекордным результатом в 140 миллионов тонн зерна. КНР рискует получить самый низкий результат по сбору пшеницы за последние семь лет.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Тем не менее, большие запасы и относительно слабый внутренний спрос, вероятно, смягчат влияние и унизят низкие предложения пшеницы на рынке КНР. Ожидается, что крупнейший в мире производитель и потребитель зерна соберет от 133 до 135 миллионов тонн в 2025 году, что будет самым низким показателем за последние семь лет – в 2018 году этот показатель составил 131 тонну.

Китай пытается оградить свои сельскохозяйственные поставки от геополитических рисков, в том числе неразрешенных торговых конфликтов из США — одного из основных мировых экспортеров пшеницы. Пекин ввел 15% пошлины на американскую пшеницу в марте. За первые четыре месяца 2025 года зарубежные закупки были на семилетнем минимуме за этот период и составили чуть более 1 миллиона тонн.

Но экстремальные погодные условия, вызванные изменением климата, вынуждают быстро корректировать каналы снабжения. Пшеница является основным продуктом питания в Китае, особенно для лапши и пельменей, а также заменителем зерна в кормах для животных.

В этом году высокие температуры и постоянная засуха значительно повлияли на урожай. Ущерб был наиболее выражен в регионах выращивания пшеницы на севере Китая, включая провинцию Хэнань, которая является лидером по производству, а также Шэньси. Эти две провинции вошли в кластер провинций, в которых в мае выпало значительно меньше среднего количества осадков. Некоторые части Хэнань и Шэньси были обозначены как те, кто страдает исключительной засухой — худшие условия согласно китайской системе классификации.

Кроме того, в КНР наблюдается более раннее и частое заражение вредителями ростков пшеницы, а фермеры не имеют возможности закупить необходимые средства для борьбы с ними.

Напомним, рынок пшеницы в Украине демонстрирует смешанные сигналы в переходный период между старым и новым урожаем, однако долгосрочные перспективы положительны.