Через посуху врожай пшениці у Китаї ризикує опинитися на найнижчому рівні за останні 7 років

Нещодавня посуха у ключових регіонах Китаю вирощування мала негативний вплив на врожай пшениці у порівнянні з торішнім рекордним результатом у 140 мільйонів тонн збіжжя. КНР ризикує отримати найнижчий результат по збору пшениці за останні сім років.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Однак, великі запаси та відносно слабкий внутрішній попит, ймовірно, пом'якшать вплив та знівілюють низькі пропозиції пшениці на ринку КНР. Очікується, що найбільший у світі виробник та споживач зерна збере від 133 до 135 мільйонів тонн у 2025 році, що буде найнижчим показником за останні сім років — у 2018 році цей показник склав 131 тонну.

Китай намагається захистити свої сільськогосподарські постачання від геополітичних ризиків, зокрема невирішених торгових конфліктів зі США — одного з основних світових експортерів пшениці. Пекін ввів 15% мито на американську пшеницю в березні. За перші чотири місяці 2025 року закордонні закупівлі були на семирічному мінімумі за цей період і склали трохи більше ніж 1 мільйон тонн.

Але екстремальні погодні умови, викликані зміною клімату, змушують швидко коригувати канали постачання. Пшениця є основним продуктом харчування в Китаї, особливо для виготовлення локшини та пельменів, а також замінником зерна в кормах для тварин.

Цього року високі температури та постійна посуха, значно вплинули на врожай. Збитки були найбільш виражені в регіонах вирощування пшениці на півночі Китаю, включаючи провінцію Хенань, яка є лідером з виробництва, а також Шеньсі. Ці дві провінції увійшли до кластеру провінцій, у яких у травні випало значно менше середньої кількості опадів. Деякі частини Хенаня і Шеньсі були позначені як ті, хто страждає від виняткової посухи — найгірші умови згідно з китайською системою класифікації.

Крім того, в КНР спостерігається більш раннє та часте зараження шкідниками ростків пшениці, а фермери не мають змоги закупити необхідні засоби для боротьби з ними.

Нагадаємо, ринок пшениці в Україні демонструє змішані сигнали у перехідний період між старим і новим врожаєм, однак довгострокові перспективи є позитивними.