Избыток предложения нефти в ближайшие месяцы будет давить на цены, несмотря на оптимизм ОПЕК

Мировой нефтяной рынок снова оказался на пороге избыточного предложения. Международное энергетическое агентство (МЭА) предупреждает: в ближайшие месяцы рост добычи, прежде всего в Саудовской Аравии, может превысить реальные потребности потребителей. Это потенциально приведет к формированию значительного излишка на рынке уже осенью 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

По пересмотренным вниз прогнозам МЭА, спрос на нефть в мире в этом году вырастет всего на 680 тыс. баррелей в сутки – на треть меньше начальных ожиданий и самый слабый темп с 2009 года (за исключением пандемии). Среди причин – замедление экономик Китая, Индии и Бразилии, а также торговые споры с США.

В отличие от МЭА, ОПЕК демонстрирует оптимизм: организация ожидает, что спрос будет оставаться устойчивым, тогда как прирост добычи в США и других странах вне картеля будет ниже. Таким образом, на рынке формируется резкое различие во взглядах двух ключевых игроков – МЭА и ОПЕК. Вероятно, Саудовская Аравия продолжает соблюдать стратегию борьбы ОПЕК за долю рынка даже при сниженных ценах, которые в свою очередь ограничивают возможности американских сланцевых производителей добывать больше.

Между тем, Администрация по энергетической информации (EIA) при Минэнерго США обнародовала свой прогноз цен на нефть, согласно которому цены на нефть Brent должны упасть с 71 доллара за баррель в июле этого года до 58 в среднем за четвертый квартал 2025-го и около 50 долларов за баррель в начале 2026-го.

Напомним, сегодня, 18 августа, мировые цены на нефть упали после того, как США не ввели новые санкции против России по итогам встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Фьючерсы на Brent снизились на 0,39% – до 65,59 доллара за баррель, а WTI подешевела на 0,29% – до 62,62 доллара за баррель.