Надлишок пропозиції нафти найближчими місяцями тиснутиме на ціни, попри оптимізм ОПЕК

Світовий нафтовий ринок знову опинився на порозі надлишкової пропозиції. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попереджає: у найближчі місяці зростання видобутку, передусім у Саудівській Аравії, може суттєво перевищити реальні потреби споживачів. Це потенційно призведе до формування значного надлишку на ринку вже восени 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на Financial Times.

За вчергове переглянутими вниз прогнозами МЕА, попит на нафту у світі цього року зросте лише на 680 тис. барелів на добу – на третину менше від початкових очікувань і найслабший темп із 2009 року (за винятком пандемії). Серед причин — уповільнення економік Китаю, Індії та Бразилії, а також торговельні суперечки із США.

На відміну від МЕА, власне ОПЕК демонструє оптимізм: організація очікує, що попит залишатиметься стійким, тоді як приріст видобутку у США та інших країнах поза картелем буде нижчим. Таким чином, на ринку формується різке розходження у поглядах двох ключових гравців — МЕА та ОПЕК. Ймовірно, Саудівська Аравія продовжує дотримуватися стратегії боротьби ОПЕК за долю ринку навіть за знижених цін, які в свою чергу обмежують можливості американських сланцевих виробників видобувати більше.

Тим часом, Адміністрація з енергетичної інформації (EIA) при Міненерго США оприлюднила свій прогноз цін на нафту, згідно з яким, ціни на нафту Brent мають впасти з 71 долара за барель у липні цього року до 58 у середньому за четвертий квартал 2025-го та близько 50 доларів за барель на початку 2026-го.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, світові ціни на нафту впали після того, як США не запровадили нові санкції проти Росії за підсумками зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. Ф'ючерси на Brent знизилися на 0,39% – до 65,59 долара за барель, а WTI подешевшала на 0,29% – до 62,62 долара за барель.