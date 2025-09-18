Запланована подія 2

Издатель Variety и Rolling Stone подал в суд на Google из-за AI Overviews, обвинив в "краже" контента и трафика

Variety
Penske Media является издателем Variety. Фото с сайта variety.com

Американская медиагруппа Penske Media Corporation (PMC) подала иск против Google и материнской компании Alphabet, обвинив их в незаконном использовании контента издателей для создания AI Overviews, вредящих медиабизнесу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию TechCrunch.

Подробности

В иске утверждается, что Google без согласия использует журналистские материалы PMC для генерации ИИ-резюме, подрывая посещаемость сайтов, рекламные доходы и подписки. PMC заявляет, что Google связывает доступ к своему поисковому индексу с участием в AI Overviews, фактически вынуждая издателей к невыгодному "обмену доступа на трафик" . По словам компании, количество переходов по поиску Google "существенно сократилось" после запуска AI Overviews, что напрямую ударило по доходам.

Google отвергает обвинения, утверждая, что AI Overviews улучшают поиск и направляют пользователей в более широкий спектр источников.

Иск стал продолжением антимонопольных проверок ИИ-инструментов Google в Европе и добавляет новые юридические вызовы, с которыми сталкиваются технологические компании в области авторских прав и конкуренции.

Почему это важно?

Дело подчеркивает растущее напряжение между крупными издателями и технологическими платформами на фоне распространения ИИ, что изменяет онлайн-поиск. Для медиа, зависящих от трафика по поиску, иск сигнализирует о росте рисков для традиционных моделей цифровых доходов и демонстрирует стремление издателей восстановить рычаги влияния в переговорах по использованию их контента в генеративных ИИ-системах.

Что известно о PMC ?

Penske Media Corporation – американская частная медиакомпания, основанная в 2003 году Джей Пенске с офисами в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Специализируется на цифровых и печатных СМИ, информационных сервисах и организации событий. В портфеле корпорации более 20 брендов, среди которых самые известные – Variety, The Hollywood Reporter, Rolling Stone, Billboard, Women's Wear Daily (WWD), а также арт-издание Artforum и ARTnews.

Автор:
Кейт Щеглова