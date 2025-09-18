Видавець Variety та Rolling Stone подав до суду на Google через AI Overviews, звинувативши у "крадіжці" контенту й трафіку

Американська медіагрупа Penske Media Corporation (PMC) подала позов проти Google та материнської компанії Alphabet, звинувативши їх у незаконному використанні контенту видавців для створення AI Overviews, що шкодять медіабізнесу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію TechCrunch.

Деталі

У позові стверджується, що Google без згоди використовує журналістські матеріали PMC для генерації ШІ-резюме, підриваючи відвідуваність сайтів, рекламні доходи та підписки. PMC заявляє, що Google пов’язує доступ до свого пошукового індексу з участю в AI Overviews, фактично змушуючи видавців до невигідного "обміну доступу на трафік". За словами компанії, кількість переходів із пошуку Google "суттєво скоротилася" після запуску AI Overviews, що напряму вдарило по доходах.

Google відкидає звинувачення, стверджуючи, що AI Overviews покращують пошук і спрямовують користувачів до ширшого спектру джерел.

Позов став продовженням антимонопольних перевірок ШІ-інструментів Google у Європі та додає нові юридичні виклики, з якими стикаються технологічні компанії у сфері авторських прав та конкуренції.

Чому це важливо?

Справа підкреслює зростаючу напругу між великими видавцями та технологічними платформами на тлі поширення ШІ, що змінює онлайн-пошук. Для медіа, які залежать від трафіку з пошуку, позов сигналізує про зростання ризиків для традиційних моделей цифрових доходів і демонструє прагнення видавців відновити важелі впливу в переговорах щодо використання їхнього контенту у генеративних ШІ-системах.

Що відомо про PMC ?

Penske Media Corporation — американська приватна медіакомпанія, заснована у 2003 році Джей Пенске з офісами у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Спеціалізується на цифрових і друкованих медіа, інформаційних сервісах та організації подій. У портфелі корпорації понад 20 брендів, серед яких найвідоміші — Variety, The Hollywood Reporter, Rolling Stone, Billboard, Women’s Wear Daily (WWD), а також арт-видання Artforum і ARTnews.