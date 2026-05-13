Израиль может ограничить импорт фуражной пшеницы из Черноморского региона: что это значит для Украины

Потенциальное введение Израилем 50% таможенной пошлины на фуражную пшеницу из Черноморского региона вряд ли станет системным ударом для украинского агроэкспорта, однако может сигнализировать о новом этапе политизации глобальной торговли зерном. Основной риск приходится на российских поставщиков, тогда как для Украины ключевым вызовом остается усиление конкуренции за традиционные рынки сбыта на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA).

Об этом Delo.ua сообщил аналитик зернового и масличного рынка УкрАгроКонсалт Максим Харченко.

Израиль рассматривает 50% пошлины на фуражную пшеницу из Черноморского региона

Ранее аналитическая компания ASAP Agri сообщала, что Израиль рассматривает возможность введения 50% импортных пошлин на фуражную пшеницу из Черноморского региона. Решение направлено на предоставление преимущества поставщикам из США в рамках нового торгового соглашения и отмене беспошлинных квот для других стран. Ориентировочной датой введения новейших правил был апрель, но окончательного решения еще нет.

Основной риск приходится на поставщиков из РФ

По имеющейся информации, потенциальная 50% пошлина Израиля касается прежде всего фуражной пшеницы из Черноморского региона, а не всего фуражного зерна, отметил Харченко.

В предварительных сообщениях отмечалось, что кукуруза и ячмень, вероятно, не будут подпадать под эти ограничения.

Поэтому прямое влияние на Украину в сегменте пшеницы должно быть ограничено: основной риск приходится на Россию, которая обеспечивает преобладающую долю импорта фуражной пшеницы в Израиль, пояснил аналитик.

"Для Украины эта тема важна скорее как сигнал о политизации торговли зерном и возможном переформатировании потоков в регионе, чем как системный риск для экспорта", - сказал Харченко.

Кукуруза могла бы стать наиболее чувствительным сегментом

Если же ограничения гипотетически были бы распространены на более широкий перечень фуражных зерновых, то влияние для Украины было бы более ощутимым, прежде всего в сегменте кукурузы.

"Израиль является заметным, но не критическим направлением для украинской кукурузы: по нашим данным, в 2025/26 МГ поставки на этот рынок составляли около 630 тыс. т", – рассказал аналитик.

Рынки MENA могут компенсировать Украине потенциальные потери

В то же время, Украина сохраняет активное присутствие на рынках Средиземноморья и MENA (страны Ближнего Востока и Северной Африки), поэтому потенциальное сокращение поставок в Израиль может быть частично компенсировано продажами в Турцию, Северную Африку, Южную Европу и другие ценово чувствительные направления. Системного влияния не ожидается, хотя локально это может оказывать давление на маржу трейдеров и логистику, отметил эксперт.

На позиции Украины на мировом аграрном рынке такое решение само по себе не повлияет существенно.

"Украина остается одним из ключевых экспортеров зерна, а потеря или ограничение отдельного направления обычно ведет не к потере глобальной роли, а к перераспределению торговых потоков", – пояснил Харченко.

Больший риск для Украины — не самая израильская пошлина, а более широкий тренд на торговый протекционизм, политические договоренности между импортерами и отдельными поставщиками, а также усложнение доступа к традиционным рынкам, подчеркнул аналитик.

Напомним, 26 апреля израильское издание Haaretz сообщало, что судно российское судно Panormitis перевозило зерно с оккупированных территорий Украины, ожидало разрешения на причаливание в Хайфе. По данным журналистов, в этом году в Израиле уже были разгружены четыре партии зерна с оккупированной территории Украины.

Украина обращалась к израильской стороне с запросом об аресте российского судна.

В результате израильская компания Tzantziper отложила разгрузку российского судна с пшеницей в порту Порт Хайфы.