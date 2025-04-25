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Известный бизнесмен Александр Колб рассказал, куда, как и сколько можно инвестировать во время войны

Александр Колб
Александр Колб, Co-Founder TOLOKA, CEO Promodo

Известный украинский бизнесмен и инвестор, соучредитель синдиката частных инвесторов Toloka.vc, основатель и гендиректор агентства диджитал-маркетинга Promodo, соучредитель харьковского IT-кластера Александр Колб рассказал, куда, как и сколько можно инвестировать в Украине во время войны.

Своими советами он поделился в интервью для Delo.ua в рамках спецпроекта Smart Money.

Куда и как можно инвестировать во время войны

По словам Александра Колба, условно без рисков в Украине во время полномасштабной войны можно инвестировать в военные облигации или банковские депозиты. Процентные ставки по этим инструментам сейчас достаточно привлекательны. Если учитывать прогнозируемый уровень инфляции в Украине на 2025 год на уровне 7-10%, а средние ставки по гривневым депозитам составляют около 14% годовых, то гривневые депозиты будут перекрывать уровень инфляции.

"Опять же, если вы являетесь экспертом, то можете инвестировать в недвижимость — в Ивано-Франковске, Львове, Киеве. Посмотрите, как там выросли цены на недвижимость. Просто всю эту историю нужно исследовать. Думаю, есть такие люди, которые рассматривают инвестиции в недвижимость даже в Харькове. Возможно, они что-то знают. Это рискованно, но если люди являются экспертами в этой области, то почему бы и нет", — объясняет инвестор и бизнесмен.

Он уверен, что нет правильного времени для инвестирования.

"Мы не знаем, когда закончится война. Жизнь — это здесь и сейчас. Просто сидеть и ждать, что что-то произойдет, — это не моя история, это просто перекладывание ответственности на кого-то. Об этом еще писал Виктор Франкл в своей книге "Человек в поисках настоящего смысла", который выжил в концентрационном лагере. Он писал, что это такая ловушка, когда ты ждешь, что что-то произойдет в будущем, а когда этого не происходит, то возникает разочарование", — аргументирует Александр Колб.

По его словам, инвестировать можно даже со ста долларами в кармане и даже в недвижимость. Сейчас в Украине, к примеру, есть очень известный проект Inzhur, который предлагает интересные варианты инвестирования в недвижимость.

"Вы также можете инвестировать сто долларов в покупку криптовалюты, или открыть счет на Interactive Brokers и купить несколько акций Google или индекса S&P 500 и другие доступные акции мировых компаний, или ETF (индексные фонды, паи которых торгуются на бирже — Ред.)", — рассказывает собеседник издания.

Если вы хотите узнать больше о секретах удачного инвестирования от успешного бизнесмена и инвесторачитайте полную версию интервью Александра Колба для Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк