Відомий бізнесмен Олександр Колб розказав, куди, як і скільки можна інвестувати під час війни

Відомий український бізнесмен та інвестор, співзасновник синдикату приватних інвесторів Toloka.vc, засновник та гендиректор агенції діджитал-маркетингу Promodo, співзасновник харківського IT-кластеру Олександр Колб розказав, куди, як і скільки можна інвестувати в Україні під час війни.

Своїми порадами він поділився в інтерв’ю для Delo.ua в рамках спецпроєкту Smart Money.

Куди і як можна інвестувати під час війни

За словами Олександра Колба, умовно без ризиків в Україні під час повномасштабної війни можна інвестувати у військові облігації або банківські депозити. Процентні ставки за цими інструментами зараз досить привабливі. Якщо брати до уваги прогнозований рівень інфляції в Україні на 2025 рік на рівні 7-10%, а середні ставки за гривневими депозитами складають близько 14% річних, то гривневі депозити перекриватимуть рівень інфляції.

"Знову ж таки, якщо ви є експертом, то можете інвестувати в нерухомість — в Івано-Франківську, Львові, Києві. Подивіться, як там зросли ціни на нерухомість. Просто всю цю історію потрібно досліджувати. Думаю, є такі люди, які розглядають інвестиції в нерухомість навіть у Харкові. Можливо, вони щось знають. Це ризиковано, але якщо люди є експертами в цій галузі, то чому б ні", — пояснює інвестор і бізнесмен.

Він переконаний, що немає правильного часу для інвестування.

"Ми не знаємо, коли закінчиться війна. Життя — це тут і зараз. Просто сидіти і чекати, що щось станеться, — це не моя історія, це просто перекладання відповідальності на когось. Про це ще писав Віктор Франкл у своїй книзі "Людина в пошуках справжнього сенсу", який вижив у концтаборі. Він писав, що це така пастка, коли ти чекаєш, що щось станеться в майбутньому, і коли цього не стається, то виникає розчарування", — аргументує Олександр Колб.

За його словами, інвестувати можна навіть зі ста доларами в кишені, і навіть в нерухомість. Зараз в Україні, наприклад, є дуже відомий проєкт Inzhur, який пропонує цікаві варіанти інвестицій в нерухомість.

"Ви також можете інвестувати сто доларів у купівлю криптовалюти, або відкрити рахунок на Interactive Brokers і купити декілька акції Google або індексу S&P 500 та інші доступні акції світових компаній, або ETF (індексні фонди, паї яких торгуються на біржі; структура ETF повторює структуру обраного базового індексу — Ред.)", — розказує співрозмовник видання.

Якщо ви хочете більше узнати про секрети вдалого інвестування від успішного бізнесмена та інвестора — читайте повну версію інтерв’ю Олександра Колба для Delo.ua.