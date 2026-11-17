Житомирская кондитерская фабрика "Житомирское лакомство" объявила об изменении торговой марки — отныне ее продукция будет продаваться под новым брендом LASO. Обновление названия у компании связывают с планами выхода на внешние рынки.

Как пишет Dilo, об этом производитель сообщил на своих страницах в соцсетях.

По данным компании, предприятие ведет свою историю с 1944 года и во время ребрендинга сохранит традиционную рецептуру и ассортимент, обновив только название для международного позиционирования.

"Мы открываем новую страницу нашей истории, которая началась еще в 1944 году. По новому имени ТМ LASO — знакомые традиции, опыт поколений, любовь к своему делу и желание создавать объединяющие сладости. Мы меняем имя, но не изменяем того, что делает нас родными для вас", — сказал он.

Напомним, в Украине почти 22 тысячи юридических лиц владеют более 71 тысячей действующих торговых марок из более 234 тысяч зарегистрированных в стране. Первые три строчки по размеру портфелей брендов заняли производители напитков и сладостей - ЧАО "Оболонь", ГП "Кондитерская корпорация "Рошен" и ООО "ТВ "Конти", которые совокупно имеют более 2 тысяч торговых марок.