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Jaguar Land Rover сократит около 12% штата из-за кризиса на авторынке

Jaguar Land Rover сократит около 12% штата
Jaguar Land Rover сократит около 12% штата

Jaguar Land Rover планирует сократить около 4 тыс. рабочих мест в течение следующих двух лет в рамках программы экономии на £1,7 млрд. Решение было принято на фоне резкого падения прибыли, последствий масштабной кибератаки, американских пошлин и усиления конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на сообщение The Guardian.

В Великобритании в Jaguar Land Rover работают около 34 тыс. человек. По данным источников издания, сокращения прежде всего затронут управленческие должности и сферы исследований и разработок, а не работников производства.

Компания рассчитывает упростить структуру управления и снизить уровень продаж, необходимый для выхода на безубыточность примерно до 300 тыс. автомобилей в год.

Финансовые показатели JLR существенно ухудшились. Прибыль до налогообложения за прошлый год составила лишь £14 млн по сравнению с £2,5 млрд годом ранее. Кибератака, приведшая к остановке заводов компании, стоила автопроизводителю около £200 млн.

Дополнительным давлением стали пошлины США. Первоначально американская сторона установила тариф в 27,5% на британские автомобили, впоследствии его снизили до 10% в рамках торгового соглашения между Великобританией и США. Для JLR американский рынок имеет большое значение, в частности для продаж Range Rover и Defender.

Компания также сталкивается с усилением конкуренции со стороны китайских производителей, наращивающих присутствие в Великобритании и Европе.

Британское правительство пока не планирует выделять бюджетные средства, чтобы предотвратить сокращения. В то же время, власти и руководство JLR должны обсудить ситуацию с представителями профсоюза Unite, которая настаивает на переподготовке и переводе работников на другие должности вместо принудительных увольнений.

Ранее Dilo.ua сообщало об обвале прибыли Jaguar Land Rover. По итогам года прибыль компании до налогообложения сократилась более чем на 99% — с £2,5 млрд. до £14 млн. Среди причин были американские пошлины, кибератака и проблемы на ключевых автомобильных рынках.

Автор:
Татьяна Гойденко

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