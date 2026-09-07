Jaguar Land Rover скоротить близько 12% штату через кризу на авторинку

Jaguar Land Rover планує скоротити близько 4 тис. робочих місць протягом наступних двох років у межах програми економії на £1,7 млрд. Рішення ухвалили на тлі різкого падіння прибутку, наслідків масштабної кібератаки, американських мит та посилення конкуренції з боку китайських автовиробників.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення The Guardian.

У Великій Британії в Jaguar Land Rover працюють близько 34 тис. людей. За даними джерел видання, скорочення передусім торкнуться управлінських посад та сфери досліджень і розробок, а не працівників виробництва.

Компанія розраховує спростити структуру управління та знизити рівень продажів, необхідний для виходу на беззбитковість, приблизно до 300 тис. автомобілів на рік.

Фінансові показники JLR суттєво погіршилися. Прибуток до оподаткування за минулий рік становив лише £14 млн порівняно з £2,5 млрд роком раніше. Кібератака, яка призвела до зупинки заводів компанії, коштувала автовиробнику близько £200 млн.

Додатковим тиском стали мита США. Спочатку американська сторона встановила тариф у 27,5% на британські автомобілі, згодом його знизили до 10% у межах торговельної угоди між Великою Британією та США. Для JLR американський ринок має значення, зокрема для продажів Range Rover та Defender.

Компанія також стикається з посиленням конкуренції з боку китайських виробників, які нарощують присутність у Великій Британії та Європі.

Британський уряд наразі не планує виділяти бюджетні кошти, щоб запобігти скороченням. Водночас влада та керівництво JLR мають обговорити ситуацію з представниками профспілки Unite, яка наполягає на перепідготовці та переведенні працівників на інші посади замість примусових звільнень.

Раніше Dilo.ua повідомляло про обвал прибутку Jaguar Land Rover. За підсумками року прибуток компанії до оподаткування скоротився більш ніж на 99% — з £2,5 млрд до £14 млн. Серед причин були американські мита, кібератака та проблеми на ключових автомобільних ринках.