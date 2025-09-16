"єОселя", "єВідновлення" и "єРобота" сэкономили украинцам 6,5 миллиарда гривен в год

Цифровые сервисы в приложении "Дія" сэкономили украинцам 6,5 миллиарда гривен в год. Речь идет о таких услугах, как "єОселя", "еРобота", "єВідновлення" и другие грантовые программы, работающие исключительно онлайн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова .

"В большинстве своем прямых офлайн-аналогов просто не было. Именно они сэкономили миллиарды гривен и помогли сотням тысяч украинцев. Это подтверждает недавнее исследование компании Civitta", - отметил он.

Федоров добавил, что благодаря цифровизации государственные программы поддержки сразу заработали в онлайн-формате и начали приносить реальный экономический эффект с первого дня.

Как отмечается в исследовании, каждая гривна, выделенная через эти программы, производит двойной эффект:

Это прямая помощь людям и бизнесу: льготный кредит на жилье, грант на собственное дело, компенсация на восстановление.

Денежные средства возвращаются в экономику: люди покупают материалы, нанимают рабочих, запускают новые проекты. Это создает рабочие места, налоговые поступления и приносит выгоду для страны.

Исследование проведено Civitta по заказу Министерства цифровой трансформации Украины при поддержке Программы EGAP, которую внедряет Фонд Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

Напомним, в конце августа правительство расширило программу "єВідновлення". Внутри перемещенные лица (ВПЛ), потерявшие жилье, смогут получить до 2 млн грн компенсации по программе "єВідновлення". Сначала программа будет доступна для ВПЛ со статусом участник боевых действий (УБД).