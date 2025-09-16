Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,50

+0,10

Наличный курс:

USD

41,25

41,20

EUR

48,75

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"єОселя", "єВідновлення" и "єРобота" сэкономили украинцам 6,5 миллиарда гривен в год

Онлайн-сервисы
Онлайн-сервисы помогают украинцам экономить

Цифровые сервисы в приложении "Дія" сэкономили украинцам 6,5 миллиарда гривен в год. Речь идет о таких услугах, как "єОселя", "еРобота", "єВідновлення" и другие грантовые программы, работающие исключительно онлайн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова .

"В большинстве своем прямых офлайн-аналогов просто не было. Именно они сэкономили миллиарды гривен и помогли сотням тысяч украинцев. Это подтверждает недавнее исследование компании Civitta", - отметил он.

Федоров добавил, что благодаря цифровизации государственные программы поддержки сразу заработали в онлайн-формате и начали приносить реальный экономический эффект с первого дня.

Как отмечается в исследовании, каждая гривна, выделенная через эти программы, производит двойной эффект:

  • Это прямая помощь людям и бизнесу: льготный кредит на жилье, грант на собственное дело, компенсация на восстановление.
  • Денежные средства возвращаются в экономику: люди покупают материалы, нанимают рабочих, запускают новые проекты. Это создает рабочие места, налоговые поступления и приносит выгоду для страны.

Исследование проведено Civitta по заказу Министерства цифровой трансформации Украины при поддержке Программы EGAP, которую внедряет Фонд Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

Фото 2 — "єОселя", "єВідновлення" и "єРобота" сэкономили украинцам 6,5 миллиарда гривен в год

Напомним, в конце августа правительство расширило программу "єВідновлення". Внутри перемещенные лица (ВПЛ), потерявшие жилье, смогут получить до 2 млн грн компенсации по программе "єВідновлення". Сначала программа будет доступна для ВПЛ со статусом участник боевых действий (УБД).

Автор:
Татьяна Бессараб