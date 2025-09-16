"єОселя", "єВідновлення" та "єРобота" заощадили українцям 6,5 мільярда гривень за рік

Цифрові сервіси в застосунку "Дія" заощадили українцям 6,5 мільярда гривень на рік. Йдеться про такі послуги, як “єОселя”, “єРобота”, “єВідновлення” та інші грантові програми, які працюють виключно онлайн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

"Здебільшого прямих офлайн-аналогів просто не було. Саме вони заощадили мільярди гривень і допомогли сотням тисяч українців. Це підтверджує нещодавнє дослідження компанії Civitta", - зазначив він.

Федоров додав, що саме завдяки цифровізації державні програми підтримки одразу запрацювали в онлайн-форматі й почали приносити реальний економічний ефект від першого дня.

Як зазначається у дослідженні, кожна гривня, виділена через ці програми, приносить подвійний ефект:

Це пряма допомога людям і бізнесу: пільговий кредит на житло, грант на власну справу, компенсація на відновлення.

Кошти повертаються в економіку: люди купують матеріали, наймають робітників, запускають нові проєкти. Це створює робочі місця, податкові надходження й дає вигоду для країни.

Дослідження проведено Civitta на замовлення Міністерства цифрової трансформації України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

